Casi un millar de personas velarán por un San Juan limpio y seguro

Reparto de madera en la playa en el año 2025 Quintana

La alcaldesa, Inés Rey, presidió la Junta de Gobierno local para organizar el dispositivo especial de casi 1.000 efectivos, entre personal de seguridad, organización y limpieza, para la festividad de San Juan. El Ayuntamiento ya publicó a lo largo de esta semana el bando municipal, que especifica las directrices para la celebración y normas generales para el encendido de hogueras, la celebración de sardiñadas, churrascadas o similares. También acudieron la concejala de Seguridad, Montserrat Paz; la concejala de Medio Ambiente, Yoya Neira, y representantes de los servicios involucrados.

“La de San Juan es una noche muy especial, y con una profunda tradición en la ciudad. Es una noche para pasarlo bien. Pero no podemos olvidar que hay unas normas básicas de seguridad y limpieza que todos tenemos que cumplir. Los servicios municipales y de emergencias velarán, como todos los años, por un desarrollo tranquilo y harán una vigilancia continuada”, subrayó la alcaldesa, Inés Rey.

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El día 23 de junio se cerrará la circulación en el Paseo Marítimo en la zona de las playas de Riazor, Orzán y Matadero desde las 19.00 horas, y el baño estará prohibido desde las 22.00 a las 09.00 horas del día siguiente.

Los equipos de seguridad, emergencias y sanitarios, que superarán las 600 personas movilizadas, se organizarán desde el Centro de Mando Móvil, localizado en la Coraza. Además, habrá dotaciones de Bomberos repartidas por el entorno de las playas y operativos en alerta desde el parque de A Grela. También habrá un grupo de rescate acuático con dos embarcaciones y un servicio especial de salvamento y socorrismo. Se establecerán cuatro rutas de evacuación de los centros hospitalarios para facilitar el desplazamiento de las ambulancias.

Limpieza

Los operativos reforzados de limpieza, integrados por más de 300 efectivos, comenzarán con la recogida de residuos en los arenales y el Paseo Marítimo a partir de las 06.00 horas del día 24, momento en el que las playas deben quedar desalojadas para restablecer las condiciones para su uso común.

No obstante, ante cualquier urgencia que pueda surgir durante la celebración, se podrá ordenar la evacuación obligatoria antes de esa hora.

Al mismo tiempo, habrá un dispositivo de limpieza en los barrios, con especial atención a los que registran más afluencia, como Monte Alto, Vioño, Labañou, Os Castros, Los Rosales y el Barrio de las Flores. En total, habrá habilitados 25 puntos de depósito de residuos equipados para el reciclaje: 21 en Riazor, en el Orzán y Matadero, dos en San Amaro, uno en Oza y otro en As Lapas. Habrá otros ocho en los barrios. Esta parte del operativo dispondrá de 15 monitores que entregarán rascas con premios, que sortearán 3.000 entradas para el Aquapark de Cerceda.

Reparto de madera

El suministro de madera comenzará con la descarga de seis tráilers movilizados a partir de la madrugada del día 23. Entre las 19.00 y las 23.00 se repartirán 120 toneladas de leña para las hogueras en los 14 puntos de reparto dispuestos en el entorno de las playas (6 en Riazor, 6 en el Orzán, 1 en San Amaro y 1 en Oza). Un equipo de 43 efectivos completará el reparto de toda esa cantidad de madera.

En cuanto a los fuegos, deberán mantener una distancia de 10 metros respecto al tronco de los árboles. Las hogueras deben estar a 20 metros de los mismos para evitar daños, mientras que en las zonas de exclusión no se podrá encender ningún tipo de fuego.

Por otra parte, respecto a las normas para la hostelería del bando municipal, se permite realizar churrascadas, sardiñadas y similares desde el viernes 12 hasta el lunes 29, en horarios de 13.00 a 16.00 y de 20.00 horas a medianoche. Para ello, será necesario presentar una comunicación previa a Seguridad Ciudadana, con una antelación mínima de 48 horas de la realización de la actividad.

El día 23, en todos los locales podrá haber música en directo sin necesidad de solicitar permiso

En la noche de San Juan, aquellos que lo deseen podrán organizadar sardiñadas, barbacoas o similares, siempre y cuando no afecte a la circulación de los vehículos. También se permite, sin comunicación previa, la instalación de neveras, mostradores, barras o similares, así como actuaciones de música en directo y aparatos de reproducción, que se podrán instalar en tarimas de un escalón sin conexión eléctrica.

Finalmente, se amplía en dos horas el horario de cierre de la hostelería para dicha noche de San Juan, como viene siendo habitual.