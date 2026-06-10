Hace 75 años | Olguita Domínguez, una cantante cañí nacida en la calle de la Galera de A Coruña

La cantante coruñesa Olguita, en su entrevista con El Ideal Gallego en 1951

Hace 25 años, el Ayuntamiento iniciaba la plantación de flores y plantas de cara al verano, mientras que hace 50, en 1976, la Asociación de Amas de Casa de La Coruña ofrecía un pase de cine con obras de Disney para los más pequeños de la ciudad. En 1951, hace 75 años, El Ideal Gallego entrevistaba a Olguita Domínguez, una cantante local pero de espíritu cañí, y hace 100 años se refería el diario a la bajada de precio por orden gubernamental del pan, los huevos y la carne de cerdo.

María Pita planta más de 25.000 flores para vestir de verano las zonas verdes

El verano no sólo se deja ver en las playas, también tiene su reflejo en las zonas verdes de A Coruña. El cambio y colocación de especies acordes con el momento, con el calor, aportan un nuevo color a los jardines y, por extensión, los paseos y ratos de ocio, de repente, se desarrollan en escenarios nuevos.

La colocación de las plantas de temporada se ha retrasado este año debido a las lluvias del invierno, pero las concesionarias ya han iniciado la carrera por adaptar las macetas. Más de 25.000 flores invadirán los parques este verano. Los juegos de tonos y la innovación en las formas son las sorpresas que los viveros tienen preparadas, cambios que deberán responder a la siempre determinante dictadura del clima.

Portada del 10 de junio de 2001

Cine de Walt Disney y muchos regalos en La Coruña

Una agradable velada tuvieron los numerosos niños invitados de la Asociación de Amas de Casa de La Coruña, que con la colaboración de Coca-Cola celebraron en el salón de actos de la Jefatura Provincial del Movimiento un festival infantil-cinematográfico. A partir de las seis de la tarde fueron proyectadas 20 filminas que pertenecen al “Primer Festival Infantil de Walt Diney”. Asimismo y después de obsequiar a todos los presentes con refrescos, se procedió al reparto de afiches y sorteo de cometas y balones entre los niños.

Por otra parte, se conoció que cincuenta casetas abrirán sus puertas en la Feria del Libro que habría de celebrarse en La Coruña del 29 de junio al 10 de julio de 1976.

Portada del 10 de junio de 1976

Olguita Domínguez, una cantante cañí nacida en la calle de la Galera

Olguita Domínguez, elemento destacadísimo de la cantera local de la canción, siempre dispuesta a ofrecer su valioso talento y concurso a cuanto signifique beneficiencia y arte, bien merece dedicarle un espacio y un tiempo, relata El Ideal Gallego. “En vez de un vagido, primera señal de la razón infantil, yo salí por bulerías y eso en el corazón de La Coruña, pues vi la luz primera en el año 1934 en la calle de la Galera”, cuenta en una entrevista concedida al diario.

Entre sus proyectos más inmediatos, expresa en el diario, están la actuación en un festival homenaje al poeta Manolo Vega, que se va a Madrid y más a largo plazo marchar también a la capital de España “para tomar en serio esto del canto”: “A ver qué consigo”.

Portada del 10 de junio de 1951

Bajan el pan, los huevos y la carne de cerdo por orden del Gobierno

El Boletín Oficial publica el extracto de los acuerdos adoptados en sesión de 7 del corriente y se refiere a la bajada en los precios de los huevos, pan y carne de cerdo. Lo más importante por el momento es la bajada del pan. El kilo de pan de primera clase costará 0,70 pesetas; idem de segunda, 0,65; e idem de tercera, 0,60. Se deja libre la bollería, pero sujeta a peso, y se establece la condición de que no se permitirá la venta de las dos primeras clases sin tener al público la de tecera, llamada de “peso”.

PPor otra parte, en la crónica de sucesos, se da cuenta de las heridas sufridas por Roberto Riero López, de once años, con contusiones y heridas en el parietal derecho y brazo del mismo lado que le produjo un automóvil al atropellarlo en el puente del Pasaje.