Un centenar de profesionais velarán pola seguridade e a limpeza durante a tempada de praias, que comeza o 15 de xuño
A zona de baño do Parrote, súmase aos espazos con cobertura municipal con dous socorristas
A alcaldesa, Inés Rey, presentou hoxe a tempada de baño nas praias da cidade, que comezará o luns, 15 de xuño. Os servizos do Concello levan semanas traballando para poñer a punto todos os areais tanto no ámbito da seguridade como no da limpeza. Xa nas primeiras semanas de maio se procedeu á retirada da duna de Riazor, marcando o inicio dos preparativos para a tempada de verán, que durará ata o 15 de setembro.
"Comeza a época de sol, de baño e de desfrutar, e a tarefa do Concello é dispor os recursos e o persoal necesario para que tanto a cidadanía como os visitantes poidan gozar da cidade con seguridade e limpeza. Por iso este ano reforzamos aínda máis os servizos municipais nos areais, con estreita vixilancia dos nosos socorristas e actividade continua dos nosos equipos de limpeza e mantemento", subliñou a alcaldesa, Inés Rey, acompañada pola concelleira de Seguridade Cidadá e Interior, Montse Paz. Rey presentou o dispositivo municipal fronte á zona de baño do Parrote, que súmase aos espazos con cobertura municipal con dous socorristas.
No plano da seguridade, o Concello está a despregar un gran operativo de socorrismo nas praias e puntos de baño, coa novidade do equipo da plataforma do Parrote, que abrirá este verán e da que o Concello asume as tarefas de vixilancia.
O Concello activará estes operativos entre o 15 de xuño e o 15 de setembro, garantindo a cobertura integral de vixilancia, prevención, rescate e asistencia sanitaria nos principais areais. O dispositivo estará integrado por un total de 42 profesionais especializados, entre socorristas acuáticos, patróns de embarcación, persoal técnico sanitario e coordinación operativa. A distribución de efectivos realizarase atendendo a criterios de afluencia, características da contorna e necesidades de cobertura de cada praia. Darán cobertura ás praias todos os días de 11.00 a 21.00 horas.
O servizo prestará cobertura nas praias de Riazor, Orzán, Matadoiro, As Lapas, San Amaro, Oza, O Parrote e Punta de Santa Cristina. O operativo contará con medios de intervención e rescate adaptados ás esixencias de seguridade e resposta inmediata no litoral urbano. Entre os recursos previstos destacan: Dúas motos acuáticas de rescate, situadas estratexicamente en Oza e Riazor, ambulancia de soporte vital básico (SVB), equipos de comunicación por radio e telefonía integradas na rede de salvamento e postos de socorro equipados con dobre canle de coordinación entre persoal de praia e embarcacións, entre outros.
Como novidade para a tempada 2026, implementaranse melloras funcionais na APP CEUS, ferramenta dixital orientada a facilitar información en tempo real sobre o estado das praias, incidencias, condicións de seguridade e operatividade do servizo de salvamento. Esta actualización permitirá optimizar a comunicación cos usuarios e reforzar a capacidade preventiva do dispositivo municipal.
Servizo de limpeza e mantemento
Durante os meses de baño nas praias, reforzaranse tamén os servizos diarios de mantemento ante o gran aumento de actividade. Así, a partir do día 15 pasarase maquinaria limpiapraias todas as noites en todos os areais e reforzarase cunha limpeza manual diaria e o baleirado dos contedores e as papeleiras, dos que se colocarán máis de 150 con capacidade de 120 litros cada un.
"Esta cidade ten uns areais privilexiados, e depende de nós manter ese gran capital natural e turístico. Pola parte do Concello, co reforzo dos servizos de limpeza e mantemento. Pola parte das persoas usuarias, actuando coa conciencia e responsabilidade de coidar estas contornas", apuntou Inés Rey.
Na cala de Bens -que seguirá a ser praia canina- farase unha limpeza manual profunda de cara ao período estival. Hai que ter en conta que ese areal ten unhas características especiais que impiden que se pase a máquina limpapraias, co que os traballos se realizan de forma manual. En total, medio centenar de operarios traballarán nos operativos de limpeza, con brigadas que farán quendas de mañá, tarde e noite para atender as necesidades de hixiene en cada momento.
Tamén se están colocando as casetas para os socorristas nas praias de Riazor, Orzán-Matadoiro, Oza, As Lapas e Santo Amaro. A estas instalacións súmase a caseta de Educación Ambiental, que estará operativa e ofrecerá actividades durante a tempada de baño en Riazor. Na caseta de Oza préstase apoio ás actividades da Fundación María José Jove dirixidas a persoas con diversidade funcional. As tres praias accesibles da cidade (Riazor, San Amaro e Oza) contarán con duchas adaptadas e outros elementos para posibilitar a mobilidade das persoas con diversidade funcional
Ademais, estará en funcionamento o servizo de vixilancia ambiental, que xa comezou a pasada semana coas revisións preliminares e que supervisará 17 puntos de baño con inspeccións diarias nas praias principais.
Así mesmo, os cans xa non poden acceder aos areais a partir do 1 de xuño e ata o 30 de setembro. Segue aberto para uso canino o areal de Bens e tamén o resto de áreas caninas da cidade.
Actividades educativas
Paralelamente ao servizo operativo, o Concello desenvolverá a partir do 1 de xullo de 2026 un programa de actividades educativas vinculadas ao salvamento e socorrismo dirixido a menores de entre 6 e 16 anos. A iniciativa terá como finalidade fomentar hábitos saudables, a educación en seguridade acuática e a sensibilización medioambiental mediante actividades lúdicas, deportivas e formativas desenvolvidas na contorna da praia.
Bandeiras Azuis
A Coruña contará este ano con cinco bandeiras azuis outorgadas pola Asociación de Educación Ambiental e do Consumidor (ADEAC), recoñecendo a calidade ambiental, os servizos e a seguridade dos seus areais. As praias distinguidas son Riazor, Orzán-Matadoiro, Santo Amaro, As Lapas e Oza.