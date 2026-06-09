O Parrote se prepara para abrir su ambigú de cara a la temporada de playas, que comenzará en apenas seis días. Las obras son responsabilidad de la Xunta, como recalcó la alcaldesa, Inés Rey, que se pasó por el lugar acompañada de la concejala de Seguridad Ciudadana, Montse Paz, para presentar la temporada de playas.

"A novidade e que se prestará servizo de forma permanente con dous socorristas no Parrote", explicó Rey. Mientras hablaba, se instalaban las casetas de socorrismo en los arenales, así como la de educación ambiental en Riazor y la de diversidad funcional en Oza.

La regidora recordó que hay duchas adaptadas en las playas accesibles (Riazor, San amaro y Oza). Recordó que ya no se puede acceder con perros a las playas, que mientras dure la temporada tendrán que limitarse a Bens. "É unha cuestión de hixiene. Hai que tomar unha decisión", señaló.

En cuanto al operativo de socorrismo, son 42 profesionales que prestarán servicio en los principales arenales, incluida la punta de Santa Cristina, de 11.00 a 21.00 horas. Las actividades didácticas, dirigidas a menores, para fomentar hábitos saludables, tendrán lugar en Riazor y Oza.

Todas las noches se pasarán las máquinas de limpieza excepto en Bens, por sus características. Allí se llevará a cabo una limpieza manual profunda, al principio y final de temporada. En total, cien personas participarán en el dispositivo.

"Todo preparado, que o tempo acompañe, e que non haxa que lamentar o comezo das actuacións", concluyó.