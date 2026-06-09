Marineda City acoge el primer campeonato de kebabs de España 

Kebab El Ideal Gallego

A Coruña se prepara para recibir el primer campeonato de kebabs de España, una cita que reunirá en el Centro Comercial Marineda City a algunos de los establecimientos más reconocidos del panorama nacional. Durante doce días, los visitantes podrán disfrutar de propuestas que fusionan sabores de Oriente y del Mediterráneo, llevando el clásico kebab a un nivel completamente nuevo.

El evento se celebrará del 17 al 28 de junio, con horario de 12:00 a 00:00 horas, aunque la inauguración oficial tendrá lugar el 17 de junio a las 19:00 horas. La entrada será gratuita hasta completar aforo, por lo que la organización recomienda acudir con antelación para evitar colas.

Entre los participantes destacan nombres como Bab Boyz Kebab, Kebab Gallery, Real Kebab, Lavash, Xebap Valencia, Vamos Liaos, Mak Durum y Grito Kebab, que competirán por conquistar el paladar del público con creaciones innovadoras y recetas que prometen sorprender desde el primer bocado.

La experiencia gastronómica irá mucho más allá de los kebabs. Los asistentes también encontrarán propuestas de hamburguesas de la mano de Nolito’s Burger y The Vic Bros Burger, además de una zona dulce con elaboraciones de Olivella Cakes y Pastelería Ioan.

Para completar la oferta, el recinto contará con una zona de picar, donde los visitantes podrán disfrutar de diferentes aperitivos y acompañamientos en un ambiente pensado para compartir y descubrir nuevos sabores.