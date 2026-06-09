Los errores en la PAU 2026 abren el debate de incorporar más profesores en la elaboración de los exámenes

Un momento del primer examen de Selectividad 2026, en el aula magna de la facultad de Filología de la UDC Quintana

Un año más, la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) no estuvo exenta de polémicas. En este 2026, un total de cinco exámenes dieron que hablar entre alumnado y profesorado por errores en enunciados o incluso preguntas que no deberían haber entrado. Aunque desde la CIUG explicaron que se corregirán estos ejercicios con "criterios flexibles" y esto no impedirá alcanzar la máxima nota, una semana después de Selectividad sigue cadente el asunto. Por ello, los rectorados de las tres universidades públicas de Galicia emitieron en la mañana de este martes un comunicado en el que abren el debate de incorporar una segunda persona en el proceso de elaboración, así como otras propuestas que pueden ayudar a "reducir o risco de erro humano" de cara al próximo año.

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En este sentido, explican que meses después de que se publicase el Real Decreto 534/2024, -norma estatal que hace necesaria una adaptación de la orden autonómica por la que se rige la PAU-, las delegaciones de las universidades en la CIUG remitieron una propuesta de modificación de la orden vigente a la Consellería de Educación. "Entre as cuestións achegadas destacaba a incorporación dunha segunda persoa na elaboración dos exames por cada materia, co obxectivo de minimizar posibles erros humanos e reforzar os mecanismos de revisión". Una propuesta que, a pesar de "reiterarse en distintas reunións, formais e informais", todavía no fue valorada.

Según comentan, tal y como recoge el DOG del 10 de noviembre de 2025, es la propia Consellería la encargada del nombramiento de los miembros de la comisión. Un aspecto que niega la Xunta, quien lleva varios años insistiendo en tener más protagonismo en estas pruebas. Durante la jornada de ayer, el presidente autonómico, Alfonso Rueda, recordó que la Xunta "nin prepara, nin revisa, nin corrixe".

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Autocrítica

"Neste sentido, as incidencias rexistradas nesta convocatoria poñen de manifesto a necesidade de actualizar a Orde de 2011 e incorporar as melloras xa propostas hai dous anos, coa fin de reducir o risco de erro humano. Somos conscientes da preocupación que xeraron as incidencias. As nosas delegacións foron as primeiras en facer autocrítica, analizando os erros e adoptando as medidas necesarias para evitar consecuencias negativas para o estudantado. Esa foi a nosa prioridade ao igual que o é conseguir que o proceso teña as máximas garantías ano tras ano", exponen en el comunicado.

Así, destacan que la organización de la PAU es un proceso de "grande complexidade no que participan máis de mil profesionais do ensino público galego e persoal de administración" y que, a pesar de las incidencias, el personal encargado "desenvolveu o seu labor con total rigor e profesionalidade".