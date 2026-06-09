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A Coruña

Los Cantones se visten de madera 

Los nuevos asientos que cubren los bancos de hormigón cambian la apariencia de la zona

Abel Peña
Abel Peña
09/06/2026 21:13
Bancos nuevos en parada de bus de correos
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Los coruñeses observan con desconfianza la reforma de los Cntones. Para su gusto, hay demasiado cemento. Sin embargo, ahora la piedra desnuda de las bases de los bancos se está vistiendo de madera, que remata los bancos y el aspecto es muy distinto. Se ha comenzado por la parada del autobús metropolitano de Manuel Casás pero en un par de días se llegará al epicentro: el Obelisco. Y el efecto es sorprendente. 

El arquitecto responsable, Xan Mosquera, realizaba hoy una inspección del trabajo acompañado de los técnicos de la concesionaria y parecía contento del resultado. Hasta ahora, lo que podía verse de los bancos eran unos bloques de piedra cortados en diagonal, que parecían muy incómodos

Ahora esta superficie se han fijado con flejes de hierro bancos de madera que recuerdan a los típicos de Santiago, pero con una diferencia: el corte en diagonal en la piedra facilita limpieza al evitar que se acumule la suciedad. También se han instalado una especie de vallas a distintas alturas para permitir apoyarse en ellas aún estando de pie. Se denomina apoyo isquiático. 

El arquitecto Xan Mosquera examina los bancos
El arquitecto Xan Mosquera examina los bancos
Quintana

La complejidad del diseño de la parada, con sus zonas de estancia, sus rampas de acceso, queda mucho más patente ahora. Los apoyos isquiáticos, por ejemplo, se sitúan a diversas alturas para cubrir los distintos tamaños. 

La falta de comprensión de la obra por parte de los coruñeses, explica Mosquera, se debe a que se decidió completar la obra por tramos, y abrirla cuando antes para reducir las molestias, y luego introducir los remates. El hierro y la madera que convierten las bases de hormigón en verdadero mobiliario urbano. 

Bancos nuevos en parada de bus de correos
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Quintana

Con estos, la parada ha cambiado completamente, y falta por instalar la madera en los bancos de la entrada principal del edificio de Correos. Diseñadas con la misma piedra que el edificio, pretenden crear una sensación de conjunto, como solo tiene actualmente el Banco de España. El color de la madera será ligeramente distinto, para combinar con la piedra, y recordará más a la teca.

Mañana le tocará el turno a la zona frente al Teatro Rosalía. Y después, al Obelisco, donde la variedad de bancos también creará nuevos espacios en la nueva sala de estar de la ciudad, promete Mosquera. Bancos más pequeños para generar intimidad, otros orientados solo a ver el Obelisco "para ti solo" y aún otros más para disfrutar del ajetreo de los Cantones. 

Bancos nuevos en parada de bus de correos
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