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A Coruña

Los Bomberos hallan el cadáver  de una octogenaria en Labañou

El cuerpo se encontraba en su piso y todo parece indicar que murió de forma natural

Abel Peña
Abel Peña
09/06/2026 10:21
Los Bomberos de A Coruña intervienen en un incendio en la calle Fontán
Los Bomberos de A Coruña intervienen en un incendio en la calle Fontán
Javier Alborés
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Los Bomberos hallaron el cuerpo de una octogenaria en su domicilio de la avenida de Gran Canaria. El suceso tuvo lugar alrededor de las once de la mañana de ayer. La alarma surgió cuando no acudió a una cita, de manera que fue su hijo el que alertó a las autoridades, y estas pidieron una orden al juzgado para poder penetrar en un domicilio privado. 

No fue necesario romper la puerta, sino que se forzó con herramientas de cerrajería para evitar causar daños innecesarios en la propiedad. El cuerpo de la mujer fue hallado en su dormitorio sin señales de violencia, por lo que todo apunta a que se trata de una muerte natural

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