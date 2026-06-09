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A Coruña

Las ocho calles y plazas de A Coruña en las que habrá un piano tocando el 12 de junio

La ciudad acoge la iniciativa 'Tu ciudad se llena de pianos'

Redacción
09/06/2026 19:42
Imagen de un piano
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EFE
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La iniciativa 'Tu ciudad se llena de pianos', de Fundación Occident y el Concurso Internacional Maria Canals, estará en A Coruña el viernes 12 de junio con ocho pianos de cola que serán los protagonistas del día, llenando con su música las calles y plazas más céntricas de la ciudad.

A Coruña se convertirá en la cuarta parada de la gira de 'Tu ciudad se llena de pianos' de este 2026. El 12 de junio los coruñeses podrán disfrutar de ocho pianos de cola que se encontrarán en lugares concurridos de la ciudad como la plaza de María Pita, plaza de Lugo o plaza de Azcárraga, así como otras ubicaciones como el Paseo Marítimo, Cantones o los jardines de Méndez Núñez.

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Los pianos estarán a disposición de todos los ciudadanos y entre las 11.00 y las 20.00 horas músicos profesionales, estudiantes de música, aficionados, niños o cualquier persona que de forma espontánea quiera disfrutar tocando o viendo tocar el piano en las calles de A Coruña podrá disfrutar de esta acción cultural y participativa.

Los ocho pianos se encontrarán en las siguientes ubicaciones:

1.- Plaza de María Pita

2.- Cantones (Obelisco)

3.- Plaza de Lugo

4.- San Andrés (plaza de Santa Catalina)

5.- Avenida del Puerto

6.- Jardines de Méndez Núñez (al lado del Kiosko Alfonso)

7.- Plaza de Azcárraga

8.- Paseo Marítimo (explanada del Playa Club)

Esta acción se enmarca en el proyecto 'Tu ciudad se llena de pianos' que pretende promover la divulgación y la práctica universal de la música a través de la participación ciudadana. 

Ignacio Gallardo-Bravo, director de la Fundación Occident, destaca que “con la llegada de 'Tu ciudad se llena de pianos' a A Coruña se pretende acercar la música – y, en especial, la práctica universal del piano- a toda la ciudadanía". "Invitamos a los coruñeses a acercarse a cualquiera de estos ocho pianos, disfrutar de la música y atreverse a tocar en algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Es una iniciativa viva, abierta a todo el mundo, y estamos convencidos de que A Coruña nos recibirá con entusiasmo y disfrutará de una jornada tan especial como esta”, apela.

Por su parte, Jordi Vivancos, director del Concurso Maria Canals, indica: "Esta iniciativa permite descubrir el enorme talento musical que existe en nuestras ciudades. Durante unas horas, las calles dejan de ser únicamente lugares de paso para convertirse en escenarios de encuentro, creatividad y emoción compartida".

La estrecha colaboración entre Fundación Occident y el Concurso Maria Canals ha permitido llevar esta actividad cultural a varias ciudades en todo el territorio como Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Cádiz, Málaga, Salamanca, Toledo, Santiago de Compostela, Valencia, León, Granada, San Sebastián, Zaragoza, Cáceres, Santander, Córdoba, Palma de Mallorca, Valladolid, Girona u Oviedo. Tras A Coruña, la iniciativa se celebrará en Madrid el 23 de octubre.

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