La ruta de bares en A Coruña para no perderse ni un minuto del Mundial 2026

Hinchas argentinos viendo un partido en La Mila, en 2022 Pedro Puig

Hay que tener ya unos cuantos partidos a la espalda, y también unas cuantas decepciones, para recordar la odisea que en su día supusieron los Mundiales de Estados Unidos 94, así como el de Japón y Corea del 2002. Entre el trasnocho y la ausencia de plataforma digitales (en la primera Copa del Mundo del siglo sí hubo oferta en la extinta Vía Digital), resultó imposible hacerse un completo. En esta ocasión, más de la mitad de los duelos del campeonato con más países de la historia serán en pago por visión, ya sea a través de DAZN o Movistar. Y es ahí donde, una vez más, la hostelería entra al rescate. Además, debido al cambio horario, habrá programación casi las 24 horas del día: de 6 de la mañana hasta la misma hora del día siguiente.

La ruta de bares EC

Tal y como comprobó el deportivismo en las últimas jornadas de Liga, son cada vez menos los bares que pueden permitirse asumir los 400 euros mínimos de desembolso para la licencia de retransmisión. Por eso, El Ideal Gallego ha seleccionado una ruta de algunos de los puntos de reunión más habituales, pero también teniendo en cuenta los horarios previstos de apertura para cubrir todas las franjas horarias. De hecho, buena parte de los empresarios han realizado refuerzos de personal y anuncian también horarios especiales para poder ofrecer la mayor cantidad de minutos mundialistas posibles.

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Dos de los principales templos de la zona centro, el Showroom y The Breen’s Tavern, van a montar literalmente la mundial, empezando por la cocina. En el caso del local entre San Andrés y Torreiro Óscar Cambón, su propietario, espera una gran fiesta. “Vamos a televisar todos los partidos, incluidos los que tenemos fuera de horario”, advierte. “Nuestra gran sorpresa es que vamos a dar en cada partido un picoteo gratuito del país al que corresponda ese partido”, añade, además de anunciar aumento de plantilla. Por su parte, Pablo Breen, de The Breen’s Tavern, expone: “Tenemos un horario amplísimo y todo lo que sea hasta las 3 de la mañana se podrá ver en el bar. Evidentemente, para los partidos importantes vamos a reforzar plantilla”. Además, también incluye sorpresa culinaria. En el caso del Tio Ovidio existe mayor prudencia: “La ventaja de la Superbowl es que es un día y tiene todo el hype, pero en el Mundial hay muchos partidos que son café para muy cafeteros”. Son palabras de Carlos Pastoriza, responsable del local, que sin embargo exprimirá a fondo su franja horaria.

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Los especializados

Muy cafeteros son, por ejemplo, los clientes habituales del Bar Acople, en Riazor, o del Rivoli, en Pla y Cancela. En Paseo de Ronda existe una legión de habituales, que resisten desde primera hora de la tarde hasta bien entrada la madrugada, y se ha convertido en un clásico ver allí desde los Oscar a la Superbowl, pasando por partidos internacionales con horarios complicados.

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Por su parte, en el Rívoli se podrá desayunar con un buen madrugón de fútbol, pantallas grandes y tapas caseras. y variadas.

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Puede decirse que el 18 de diciembre de 2022 La Mila, en la avenida de Oza, fue el punto más feliz de toda A Coruña. La propiedad es argentina, y allí se reúne buena parte de la comunidad y la hinchada albiceleste. Repetirá como la pequeña Bombonera a partir de este jueves. Y también se unirán los hermanos uruguayos. “Tenemos sorpresas para el partido de Argentina del día 22 a las 19.00 horas, y la idea es abrir temprano para hacer la previa con música, sorteos, comida y más sorpresas. Después iremos viendo qué pasa”, advierte Merche y Maxi, sus dueños.

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Finalmente, este domingo se dará una curiosa circunstancia: el Liceo se juega el segundo partido de la final por la OK Liga, y de madrugada habrá el histórico combate de Topuria en la Casa Blanca. La MMA es un seguro de éxito en la noche, debido habitualmente al cambio horario. “Lo vamos a poner seguro, porque siendo la Casa Blanca ya no quiero decir nada. Calculo que habrá muchísima gente”, pronostica Carlos Pastoriza, de Tío Ovidio. Locales como Sport Café, con varias teles, pueden aprovechar la coincidencia con el Mundial para seguir alimentando la caja.