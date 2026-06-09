La represión del franquismo contra las mujeres protagoniza una exposición en la Casa Museo Casares Quiroga

Inés Rey y Belén López Cillero, durante la inauguración de la muestra 'Ninguén falou delas' Andy Pérez

'Ninguén falou delas', es el nombre de la nueva exposición que la Casa Museo Casares Quiroga sitúa en el epicentro de la memoria histórica coruñesa. La inauguró este martes, 9 de junio, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y estará abierta hasta el próximo 1 de agosto.

La muestra parte del libro obra de la investigadora Belén López Cillero 'Por que ninguén falou delas? O descoñecido Patronato de Protección a la Mujer', en el que esta relata la historia de una institución creada en 1941 y activa hasta 1985 con la que el franquismo establecía un sistema de represión moral, social y de clase contra las mujeres, explica la autora, quien presentó junto a Inés Rey la nueva exposición.

Exposición 'Ninguén falou delas'

La muestra intentará dar respuesta a preguntas como por qué nadie conocía hasta hace bien poco ese "armazón de represión femenina franquista" o como se llegaba allí y por qué no desapareció hasta bien entrada la democracia. En ella aparecen documentos originales de la organización y diversas instalaciones que situarán al espectador más cerca de los métodos usados por las congregaciones para lograr "el sometimiento absoluto que el nacionalcatolicismo tenía programado para las mujeres".

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La Casa Museo Casares Quiroga hará llegar la historia de este ente, que llegó a presidir la propia Carmen Polo, mujer de Francisco Franco, y que tenía por objetivo reeducar y corregir las conductas que se consideraba que se desviaban de la moral rígida impuesta por el régimen.

En la primera parte están seis paneles didácticos que narran la historia del Patronato de Protección a la Mujer y su origen, los motivos y procedimientos de ingreso, el tipo de centros, sus redes de apoyo, la Maternidad de Peñagrande y la Junta Provincial de A Coruña.

En el centro de la sala están vitrinas con facsímiles, fotos, libros o postales que complementan la información de los paneles.

La segunda parte de la exposición tiene un carácter más experiencial e incluye objetos auténticos con los que trabajaban las patronatas, un mandilón de trabajo y reproducciones históricas de dos lugares pertenecientes a las instituciones religiosas que las albergaban: un chiscón (espacio de confinamiento solitario) y el despacho de una madre superiora, donde se proyectan en la pared varios documentos históricos. También se incluyen en esta sección el corto 'Despois do Decreto' que narra en primera persona los testimonios de varias mujeres internadas en estos centros mucho después de la disolución del Patronato.

La exposición estará abierta al público hasta el 1 de agosto de martes a sábado de 10.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.