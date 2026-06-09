El nuevo espacio se distribuirá en dos plantas Víctor Seoane

La Fundación Amador de Castro se encuentra en la recta final de las obras de su nueva sede en la calle Manuel Murguía, un proyecto que marcará un antes y un después en la trayectoria de la entidad y que está llamado a convertirse en el principal centro de referencia de su actividad social.

Con cerca de 300 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, el nuevo inmueble ha sido financiado íntegramente con fondos propios y nace con el objetivo de concentrar en un mismo espacio los principales programas y servicios impulsados por la Fundación. La nueva sede reforzará su capacidad de atención y permitirá ampliar el alcance de las iniciativas dirigidas a personas con síndrome de Down, discapacidad intelectual y Alzheimer, así como a sus familias.

La planta baja estará destinada principalmente al desarrollo del Programa Ruta, una de las iniciativas más representativas de la Fundación. Actualmente ubicado en la calle Picavia, este programa formativo acompaña a jóvenes con discapacidad intelectual y síndrome de Down que han concluido su etapa educativa obligatoria y desean seguir desarrollando competencias personales, sociales y de autonomía para construir su proyecto de vida.

Recreación virtual de la Fundación Amador de Castro Cedida

Las nuevas instalaciones ofrecerán espacios más amplios, accesibles y adaptados a las necesidades del alumnado, facilitando además la incorporación de nuevas actividades y metodologías de aprendizaje. Junto a las aulas del Programa Ruta, la sede contará con un aula polivalente diseñada para acoger talleres, encuentros y actividades impulsadas por la entidad.

Este espacio tendrá también un papel destacado en el desarrollo de los programas relacionados con el Alzheimer, el segundo gran ámbito de actuación de la Fundación. Desde su creación, la entidad ha puesto en marcha diversas iniciativas orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas diagnosticadas y a apoyar a quienes desempeñan labores de cuidado. Entre ellas destacan los programas de orientación y acompañamiento a familias y la Escuela de Cuidado y Salud, que proporciona formación, herramientas prácticas y apoyo emocional a las personas cuidadoras.

La nueva sede permitirá centralizar estas actividades en un entorno estable y específicamente preparado para acoger sesiones formativas, acciones de sensibilización y encuentros de apoyo, fortaleciendo la respuesta de la Fundación ante las necesidades de las familias que conviven con esta enfermedad.

Por su parte, la primera planta albergará las oficinas de la entidad, que abandonarán su actual ubicación en las instalaciones centrales de fi/grupo para instalarse en un espacio propio. Este cambio facilitará la coordinación de los distintos programas y permitirá integrar en un mismo edificio tanto la gestión administrativa como la atención directa a las personas beneficiarias.

La apertura de la nueva sede supone además un nuevo hito en el crecimiento de una organización que, en apenas año y medio de trayectoria, ha impulsado proyectos de formación para jóvenes con discapacidad intelectual, programas de acompañamiento vinculados al Alzheimer, jornadas inclusivas como Special Down, actividades deportivas adaptadas y diversas acciones de colaboración con entidades sociales.

Una misión basada en la creación de oportunidades

La Fundación Amador de Castro desarrolla su labor en torno a dos grandes objetivos: generar oportunidades para personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual, y mejorar la calidad de vida de las familias afectadas por el Alzheimer a través del apoyo, la orientación y el acompañamiento.

Este compromiso nace de la experiencia vital de la familia de Amador de Castro, uno de los empresarios más destacados de la historia reciente de Galicia, cuyo principio inspirador fue siempre “devolver a la sociedad parte de lo que nos da”. Tras su diagnóstico de Alzheimer en 2015, su viuda e hijas decidieron dar continuidad a ese legado mediante la creación de una fundación que hoy se ha consolidado como una herramienta de transformación social.

Desde su origen como proyecto familiar, la Fundación ha ido creciendo gracias al compromiso de profesionales, colaboradores y voluntarios que comparten una misma visión: ofrecer apoyo integral a las familias y contribuir a la construcción de una sociedad más inclusiva, accesible y comprometida con las personas.