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A Coruña

"Fracasa" la estrategia de Vueling de trasladar el vuelo de Heathrow a Santiago desde A Coruña

La aerolínea devuelve los 'slots' que tiene reservados en el principal aeropuerto de Londres

Lara Fernández
Lara Fernández
09/06/2026 06:41
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Un avión de Vueling despega de la pista de Alvedro
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La aerolínea Vueling devolverá los 'slots' que tiene reservados para despegar y aterrizar desde el aeropuerto de Rosalía de CastroLondres-Heathrow en la temporada de invierno. Esta medida está plasmada en la Airport Coordination Limited (ACL), que coordina los derechos y la distribución de 'slots' para operar en las principales terminales de Reino Unido. De esta forma, en el apartado de 'destinos cancelados desde invierno', aparece Santiago de Compostela, ruta con 47.520 asientos y 264 movimientos anuales.

Según el portavoz de Alvedro Vuela Más Alto, Alberto Maroto, esta medida demuestra que "la estrategia de centralizar todo en Santiago no funciona y ha fracasado". La ruta Alvedro-Londres Heathrow se operó en el aeropuerto de A Coruña durante quince años, hasta que, en 2020, con un vuelo diario y 110.000 pasajeros anuales, dijo adiós para ser estrenada en Santiago en 2025. 

Pero Londres-Heathrow no fue la única conexión que cambió un aeropuerto por otro: Sevilla, París y Lisboa, entre otras, estuvieron presentes en la parrilla de destinos de Alvedro hasta que un día se despidieron sin mayor explicación para, tiempo después, instalarse en Lavacolla. 

Esta devolución de 'slots' vinculados a la línea Santiago-Londres supone, según el portavoz de la plataforma de apoyo a Alvedro, la cancelación de la ruta "casi al 95% de seguridad". No obstante, la compañía "podría utilizar otros slots de los que disponga permiso, algo improbable". Con la información que hay hasta la fecha, incide, "todo apunta a que la ruta se va a cancelar". 

En el caso de confirmarse esta noticia, "estamos comprobando cómo la centralización de Vueling en Santiago no ha sido una estrategia acertada para mantener una ruta tan importante para Galicia como la conexión con el primer aeropuerto de Londres". El enlace se estrenó en Lavacolla el año pasado, "y ha tenido un comportamiento más inestable e irregular en Santiago". Esto ya se ha visto reflejado en el traslado temporal a Alvedro de los vuelos de Lavacolla, "cuando se ha visto que este enlace ha funcionado mucho mejor en A Coruña, además de que los precios eran bastante más elevados, lo que significa que la demanda no está en Santiago". 

Las rutas que se ‘fugaron’ de Alvedro a Lavacolla: desde Sevilla hasta Londres

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