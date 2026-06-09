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A Coruña

Expulsan a unos sintecho del barco que adorna Alfonso Molina

Los agentes del 092 'abordaron' el barco esta mañana y encontraron a dos 'polizontes'

Abel Peña
Abel Peña
09/06/2026 13:48
Abordaje de la Policía municipal a los polizones en el barco de Alfonso molina
Abordaje de la Policía municipal a los polizones en el barco de Alfonso molina
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Esta mañana ha tenido lugar una curiosa actuación por parte de agentes de la Policía Local en la que han abordado el barco pesquero que adorna una de las jardineras de Alfonso Molina para expulsar a unos indigentes. Se sospecha que los indigentes querían instalarse en él. 

Según explican fuentes policiales, primero llegó el hombre y luego la mujer, traían enseres consigo, como ropa, de ahí que se piense que querían hacer de 'polizones'. Quizá pensaban convertirlo en su propia versión del 'El barco del amor'´.

Pero no contaban con que la Policía Local les observaba a través de las cámaras de tráfico. Una llamada les había advertido de lo que ocurría y estaban vigilantes. Enseguida enviaron varios coches patrulla. 

Los agentes abordaron a la pareja de indigentes y les "invitaron" (según afirman fuentes policiales) a abandonar el barco y saltar a tierra. para ellos, el crucero hacía ninguna parte había acabado antes de empezar.  Después, precintaron la embarcación

'Atalaya'

 Hace años que Alfonso Molina lo adorna un barco, aunque este ha sido sustituido en varias ocasiones a medida que el mal tiempo y las incidencias lo han deteriorado. El actual se llama 'Atalaya' y se instaló hace diez años

En varias ocasiones, conductores que se han salido de vía se han estrellado contra la embarcación, causando destrozos. En otras ocasiones, ha sido usado por toxicómanos como refugio para 'pincharse'

Retiran el barco de Alfonso Molina para reemplazarlo debido a su mal estado

Más información

No es raro que los sintecho se asienten en Alfonso Molina, pero normalmente lo hacen debajo del viaducto de la ronda de Outeiro. allí acumulan colchones y otros enseres hasta que, inevitablemente, se produce un incendio que los Bomberos acuden a sofocar. También duermen a menudo debajo del viaducto de Cuatro Caminos. 

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