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A Coruña

Estrella Galicia ya pisa fuerte en tres continentes y pone el ojo en Italia

La compañía cervecera está presente en 82 países de Europa, América, Asia y Oceanía

Iván Aguiar
Iván Aguiar
09/06/2026 03:46
Fábrica de Estrella Galicia en Morás (Arteixo)
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Hijos de Rivera, la compañía matriz de Estrella Galicia, tiene puesto el foco en su plan para expandirse internacionalmente. Lo que comenzó como una cerveza con profundo arraigo local en el noroeste de España quiere convertirse en un fenómeno global.

Recientemente, la compañía anunció que creará la filial Estrella Galicia Italia, una sociedad propia desde la que afrontará a partir de ahora el desarrollo comercial en este país de sus productos.

Estrella Galicia

Estrella Galicia se expande a Italia con una filial propia

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Un análisis de su red de distribución y filiales estratégicas revela que la marca ya cuenta con una infraestructura operativa que abarca Europa, América, Asia y Oceanía. Según los datos de la compañía, está presente en 82 países y cuenta con diez filiales y empresas en las que cuenta con una participación significativa.

Europa es el mercado exterior más maduro para la compañía. En el Reino Unido e Irlanda, la presencia es especialmente notable a través de Estrella Galicia UK y Urban Brewing Ltd. Asimismo, la corporación ha fortalecido sus lazos con la cultura del craft beer (cerveza artesanal) mediante su participación en la reconocida Carlow Craft Brewery Limited, en Irlanda.

De Europa a América

En la Península Ibérica opera con fuerza en Portugal a través de Fábrica de Cervejas Portuense y la distribuidora Justdrinks Lda., consolidando el mercado europeo como su principal bastión exterior. La compañía nacida en A Coruña tiene negocios en el continente americano, con Cervezas Estrella Galicia México y con Estrella Galicia do Brasil. En Estados Unidos cuenta con Balearic Beverage Distributors.

La presencia de Estrella Galicia llega el Extremo Oriente. A través de Rivera Business Trade Shanghai Co., la empresa gestiona su penetración en China, un mercado clave por su volumen de consumo. También está en Filipinas, a través de Bares & Estrellas-Wine & Food Services Corporation. Esta infraestructura global demuestra que el plan de internacionalización de Hijos de Rivera no es un esfuerzo temporal, sino un pilar estructural de su modelo de negocio.

Crecimiento

La última memoria anual publicada por Corporación Hijos de Rivera, la correspondiente al ejercicio del año 2024, ofrece una declaración de intenciones sobre los planes de futuro de que tiene esta compañía coruñesa. “Sentimos pasión por lo que hacemos y por ello queremos compartirlo con el mundo. Hemos expandido nuestro espíritu artesano a lo largo de los cinco continentes, contando con filiales internacionales que nos permiten distribuir nuestros productos”, asegura.

El presidente de Hijos de Rivera, Ignacio Rivera

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En cuanto a creación de la filial italiana, la empresa señala que esta iniciativa tiene como objetivo impulsar “el crecimiento de las ventas de los productos de la compañía en este mercado con una cultura cervecera muy consolidada”.

El director general de Corporación Hijos de Rivera, Francisco Ucha, aseguró que contar “con una filial propia en Italia” permitirá a la empresa acelerar su desarrollo “en un mercado con un enorme potencial” para los productos.

“Una mayor capilaridad, cercanía y capacidad de servicio darán un impulso a nuestro crecimiento en un país clave para nuestro plan de expansión internacional”, indicó.

La compañía cervecera detalla que agilizará su capacidad de distribución en el país con la creación de almacenes propios y desarrollará una red de equipos sobre el terreno en las principales regiones italianas con el propósito de facilitar una atención cercana a los clientes y de supervisar el posicionamiento de las marcas.

Además, Estrella Galicia detalla que pondrá en marcha acciones de “visibilidad”, así como iniciativas de “divulgación de cultura de cerveza” entre sus clientes, para promover el conocimiento de sus productos entre este nuevo público.

Presentación de los resultados de Estrella Galicia

En vídeo: así fue la presentación de resultados de Estrella Galicia

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