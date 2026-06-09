Estos son los conciertos de verano de la Orquesta de Cámara Galega en A Coruña

La iglesia de las Capuchinas acogió en la mañana de este martes la presentación de un nuevo ciclo de 'Concertos de Verán', una programación gratuita organizada por la Orquesta de Cámara Galega que se celebrará entre el 18 de junio y el 4 de julio en distintos espacios de A Coruña. En el acto intervinieron Gonzalo Castro, concejal de Cultura, y Rogelio Groba Otero, director artístico del ciclo y director de la Orquesta de Cámara Galega.

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Durante la presentación, Castro destacó la importancia de seguir impulsando propuestas culturales de calidad durante el periodo estival y subrayó el valor de llevar la música a espacios singulares de A Coruña, acercando la programación cultural a vecinos y visitantes. Por su parte, Groba puso en valor la continuidad de un ciclo que "nace con vocación de permanencia".

Rogelio Groba y Gonzalo Castro, esta mañana, en la presentación de los conciertos de verano de la Orquesta de Cámara Galega Cedida

El director artístico señaló que 'Concertos de Verán' quiere ser "una invitación a escuchar la ciudad de otra manera", a través de la música y de sus propios espacios, reuniendo patrimonio, interpretación y encuentro con el público. Además, incidió en la importancia de ofrecer una programación abierta, cercana y de calidad: “La música de Cámara tiene esa capacidad de crear una relación directa con quien escucha. No necesita grandes artificios; necesita buenos intérpretes, obras que comuniquen un mensaje con sinceridad y belleza y lugares donde el público pueda sentirse parte de la experiencia musical”, sentenció.

Programación

El ciclo contará con la participación de destacados intérpretes y formaciones nacionales e internacionales, con propuestas que abarcan desde el dúo de violines hasta el cuarteto de cuerda y clarinete, el recital de piano, la música de cámara para violín y piano y el concierto de clausura a cargo de la Orquesta de Cámara Galega, dirigida por el propio Rogelio Groba Otero.

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El primero de los conciertos será el 18 de junio, a las 20.00 horas, en el Palacio de Capitanía, con la actuación de Manuel Guillén y Lorenzo Triviño, en un programa para dúo de violines. La segunda cita tendrá lugar el 22 de junio, a las 20.00 horas, en la Iglesia de las Capuchinas, con el Terra Quartet y Oskar Espinosa, en una propuesta para cuarteto de cuerda y clarinete.

El 30 de junio, a las 20.00 horas, el auditorio de Afundación acogerá el recital de piano de Uladzislau Hhandohi. El ciclo continuará el 2 de julio, a las 20.00 horas, en el paraninfo de la Universidad, con Diana Tishchenko, violín, y José Gallardo, piano. La clausura será el 4 de julio, a las 20.45 horas, en la Iglesia de los Dominicos, con la actuación de la Orquestra de Cámara Galega, bajo la dirección de Rogelio Groba Otero.