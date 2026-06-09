Elinsa, empresa de A Coruña, se adjudica nuevos lotes en un contrato de un buque de la Armada

Fábrica de Elinsa en A Coruña Dani Patiño

Elinsa, la empresa del Grupo Amper dedicada a la gestión y almacenamiento de energía, informa de que se ha adjudicado nuevos lotes adicionales para la fabricación de la infraestructura eléctrica del futuro Buque de Aprovisionamiento de Combate (BAC), que Navantia construirá para la Armada española.

Los trabajos que asumirá están vinculados con los centros de carga, que tienen como función la distribución de energía eléctrica, así como la protección y el control de los distintos cuadros instalados a bordo, como, por ejemplo, los centros de control de motores, bombas de lastre, compresores, planta de ósmosis y otros cuadros eléctricos del buque.

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Estos sistemas proporcionan protección contra sobrecargas y cortocircuitos, protección para los operadores y funciones de supervisión y control para el sistema de suministro de tensión a los diferentes equipos. Elinsa señala que esta infraestructura realiza realiza “las funciones de aislamiento, protección y conmutación”.

También abordará actuaciones relacionadas con los cuadros de conexión con tierra, que permiten recibir energía de forma controlada y segura, así como actuar como fuente de energía para otros buques. “Cuando el buque está atracado, estos cuadros permiten sustituir el uso de generadores diésel por electricidad procedente de la red terrestre, manteniendo operativos todos los servicios a bordo. Actúan como interfaz entre la instalación eléctrica del puerto y los sistemas eléctricos del buque, y pueden permitirle suministrar energía a otros buques”, explica la compañía.

Este contrato, que forma parte de uno de los Programas Especiales de Modernización establecidos en el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa de España, permite a Amper seguir contribuyendo a “la consolidación de la cadena de suministro nacional para Navantia y la industria naval de Defensa en España”, según informa la empresa.

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Elinsa asegura que con este contrato proporcionará su tecnología “a uno de los buques más versátiles de la flota de la Armada”, que está diseñado para suministrar “combustible, víveres y repuestos en alta mar, operaciones logísticas fundamentales, donde la continuidad del suministro eléctrico es clave para el cumplimiento de sus misiones”.

Además, destaca que con esta actuación, refuerza “sus capacidades industriales y tecnológicas en sectores estratégicos, consolidando su posicionamiento en tecnologías de uso dual orientadas al fortalecimiento de capacidades nacionales en ámbitos críticos para la autonomía estratégica y la soberanía tecnológica”.

Más trabajos

Estos nuevos trabajos que asumirá en este buque se suman a los ya anunciados el pasado mes de abril, cuando la empresa coruñesa resultó adjudicataria de ejecución de otros elementos del barco.

En concreto, de los cuadros principales (núcleo de la distribución energética del buque, con entrega prevista para abril de 2027), centros de control de motores (sistemas clave para la propulsión, maniobrabilidad y servicios del buque, programados para marzo del próximo año) y la red de accidentes (equipamiento de seguridad crítica que deberá estar operativo a principios de 2027).