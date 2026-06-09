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A Coruña

El TSXG se declara incompetente en el recurso contra el Parque de Oza

Abel Peña
Abel Peña
09/06/2026 10:44
Vista aérea de O Castrillón
Vista aérea de O Castrillón
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La sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) se declara incompetente frente al recurso de un particular contra el Parque de Oza, por considerar excesivas las alturas de sus torres. El TSXG señala que el convenio no es un instrumento de planificación urbanística, solo fija los criterios de este nuevo desarrollo urbanístico en el corazón del barrio de O Castrillón. Primero tiene que pasar por el pleno antes de acabar en los tribunales.  

La Junta de Compensación Parque de Oza, que representa a los más de 150 propietarios, reconoce que es lógico que un proyecto que transformará un barrio en el que habitan más de 20.000 personas reciba críticas, pero insisten en que los destalles del desarrollo se incluirán en un documento, el Plan Especial de Reforma Interior (PERI). 

Una vez redactado, tiene que llevar al pleno municipal para que se apruebe inicialmente. Si se consigue, se abre el período de alegaciones durante el que cualquiera puede incluir sus objeciones. Luego se lleva por segunda vez a pleno par ala aprobación final y, a partir de allí, para detenerlo, queda el recurso de los tribunales. 

Por exceso de edificabilidad

En el recurso se denunciaba que el proyecto presentaba un exceso de edificabilidad del 30%, Estaba respaldado por un informe elaborado por el arquitecto Valentín Souto, autor del recurso contra la licencia concedida al antiguo edificio de Fenosa.También se denunciaba que afectaba la viario del barrio. 

El mes pasado, la Xunta, en consideración al impacto ambiental, pedía a la junta un análisis de la incidencia visual de este nuevo desarrollo, en especial respecto a las tres torres proyectadas. También apuntaban a la necesidad de revisar la edificabilidad asignada a la manzana situada frente al complejo deportivo.  

Asimismo, requiere que se evitar el exceso de fraccionamiento de los espacios y las zonas verdes públicas, ampliando además el estudio de soleamiento. Y es que uno de los mayores temores de algunos vecinos es que las torres de 17 plantas les tapen el sol

Apoyo de la asociación del barrio

Conviene dejar claro que la asociación de vecinos Castrillón Urbanización soto IAR apoya en términos generales el desarrollo, que consideran mucho mejor que el anterior, Parque 2007.  Recuerdan que consiste en una “supermanzana” o un “ecobarrio” que mejora la cantidad y la calidad de los espacios de estancia para disfrute de los vecinos.

Aumenta de forma importante, y más allá de lo que marca la ley, la superficie total de zonas verdes y espacios libres, gracias a las torres. Crea nuevos equipamientos públicos con una superficie del suelo de 1.690 metros cuadrados y permite nuevos equipamiento privados. 

Es más, la Junta de Compensación ya ha entregado suelo para equipamientos que han permitido el Parque de Oza, el Complejo Deportivo, el equipamiento comercial y algunos viales.  

GALEGO/

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