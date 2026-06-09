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A Coruña

El traslado de Repsol a Langosteira ya es oficial tras aparecer publicado en el BOE

Este acuerdo permitirá mover los tráficos que todavía operan en A Coruña

Iván Aguiar
Iván Aguiar
09/06/2026 13:08
A CORUÑA, 21/04/2026.-Repsol refuerza la producción en sus refinerías, implementando diversas medidas para gestionar la producción y la logística de sus cinco centros en España. En A Coruña, dos buques de crudo pesado procedente de México y Venezuela, están descargando este martes producto que las refinerías de Repsol transformarán en combustibles.-EFE/ Repsol ***SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)***
Terminal petrolera de Repsol en Langosteira
EFE
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El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de A Coruña aprobó el pasado mes de abril la modificación de la concesión de Repsol en el Puerto Exterior de Langosteira, que tiene el objetivo de completar el traslado de la terminal marítima de la compañía energética desde los muelles urbanos. 

Ahora, este acuerdo ya es completamente oficial tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en el día de hoy, que recoge la modificación de la concesión que posee la compañía energética en el recinto portuario.

0Muelle principal del Puerto Exterior de Langosteira

Los motivos por los que Exolum ha escogido A Coruña para construir su nueva terminal marítima

Más información

Repsol opera en el Puerto Exterior desde 2015, cuando inició el movimiento de graneles sólidos (coque y azufre) en la dársena de Langosteira. Posteriormente, en 2023 trasladó al Puerto Exterior todas las descargas de crudo que se venían realizando en el Puerto Interior, en virtud de una concesión otorgada por la Autoridad Portuaria, y ahora se ha aprobado de forma definitiva la solicitud de la empresa de modificar esta concesión para incluir todas las operaciones de graneles líquidos, según señala la entidad portuaria.

Esta modificación amplía otros 15 años al período ya otorgado de 35 años en la primera fase y se incrementa la superficie concesionada, alcanzando un total de 129.000 metros cuadrados, contabilizando superficie terrestre y lámina de agua.

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