El traslado de Repsol a Langosteira ya es oficial tras aparecer publicado en el BOE

Terminal petrolera de Repsol en Langosteira EFE

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de A Coruña aprobó el pasado mes de abril la modificación de la concesión de Repsol en el Puerto Exterior de Langosteira, que tiene el objetivo de completar el traslado de la terminal marítima de la compañía energética desde los muelles urbanos.

Ahora, este acuerdo ya es completamente oficial tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en el día de hoy, que recoge la modificación de la concesión que posee la compañía energética en el recinto portuario.

Los motivos por los que Exolum ha escogido A Coruña para construir su nueva terminal marítima Más información

Repsol opera en el Puerto Exterior desde 2015, cuando inició el movimiento de graneles sólidos (coque y azufre) en la dársena de Langosteira. Posteriormente, en 2023 trasladó al Puerto Exterior todas las descargas de crudo que se venían realizando en el Puerto Interior, en virtud de una concesión otorgada por la Autoridad Portuaria, y ahora se ha aprobado de forma definitiva la solicitud de la empresa de modificar esta concesión para incluir todas las operaciones de graneles líquidos, según señala la entidad portuaria.

Esta modificación amplía otros 15 años al período ya otorgado de 35 años en la primera fase y se incrementa la superficie concesionada, alcanzando un total de 129.000 metros cuadrados, contabilizando superficie terrestre y lámina de agua.