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A Coruña

El PP lleva a pleno la falta de ejecución presupuestaria en 2025

Miguel Lorenzo lo califica de "parálisis" 

Abel Peña
Abel Peña
09/06/2026 13:17
Miguel Lorenzo
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El pleno del jueves se adivina complicado para el Gobierno local, que se encuentra en minoría y no puede contar con el apoyo del BNG, que le exige medidas para tapar el "burato económico" de casi 12 millones de euros en las cuentas de 2025. Mientras tanto, el PP se prepara para atacar el otro punto débil municipal: la inejecución presupuestaria. Hoy, su portavoz, Miguel Lorenzo, presentó las iniciativas que llevará a pleno por su "nefasta ejecución". 

Como recalca Lorenzo, uno de los temas a los que más afecta es la accesibilidad. En 2025, Inés Rey solo ejecutó 150.000 de los 8,3 millones de euros previstos para subvenciones de rehabilitación de edificios, instalación de ascensores y rehabilitación de barrios (ARIs).

La respuesta popular es proponer un informe sobre las causas de la baja ejecución; un "Plan Municipal de Choque para la Accesibilidad"; una "Oficina Municipal de Apoyo a Accesibilidad y Rehabilitación" o una convocatoria de ayudas anual fija y que permita presentar solicitudes todo el año. 

"Estamos muy preocupados porque en 2025 no convocaron ayudas para rehabilitación y ascensores y a junio de 2026 no se han convocado las de este año. Nos tememos que no lo harán por segundo año consecutivo", advirtió Lorenzo durante su intervención.

"También llevan otra moción ante la inejecución de mantenimiento e inversiones en centros educativos, de 2,9 millones de euros no ejecutaron 1,5, y de  instalaciones deportivas, de casi 9 millones de euros no ejecutaron 8  y de recintos culturales. de 11 no ejecutaron uno. También reclaman realizar un informe al respecto. 

Por último, formulan una pregunta oral acerca de la valoración que hace Inés Rey acerca de la liquidación del presupuesto de 2025. Lorenzo adelanta la suya, que refleja "una parálisis absoluta y una gestión ineficaz más que preocupante". 

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