0Muelle principal del Puerto Exterior de Langosteira Germán Barreiros

Exolum, la antigua CLH, ha escogido el Puerto Exterior de Langosteira para construir una nueva terminal de graneles líquidos que costará cerca de 100 millones de euros. Ahora, tras hacerse público el proyecto, se conocen los motivos por los que se decantó por esta ubicación: por la “creciente demanda de soluciones logísticas eficientes” en el noroeste de España y debido al “acceso privilegiado” de la dársena al océano Atlántico, lo que, a juicio de la empresa, lo convierte en un “enclave estratégico” apto para esta iniciativa.

“El proyecto surge también como una respuesta a las necesidades de la industria energética y química, que requiere infraestructuras capaces de ser flexibles y manejar grandes volúmenes de hidrocarburos, biocombustibles y sus feedsotcks —materias primas—, combustibles sintéticos, NH3 —amoníaco— y CO2 —dióxido de carbono— para abastecer tanto a clientes nacionales como internacionales”, detalla la compañía.

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Esta empresa indica que esta planta ha sido diseñada para garantizar la “máxima seguridad, sostenibilidad y operatividad”. También asegura que esta instalación aprovechará “la privilegiada ubicación portuaria” y “las infraestructuras logísticas de la región” para consolidar a A Coruña “como un nodo clave en la logística de graneles líquidos”. Ocupará una superficie de cerca de 129.000 metros cuadrados de superficie, entre las dos parcelas que ocupará y las conexiones que creará.

Esta iniciativa se ejecutará en “diferentes fases” y se compondrá de cuatro tipos de almacenamiento. Uno de ellos serán los hidrocarburos, entre los que se incluyen gasolinas, gasóleos, querosenos y sus correspondientes productos bio sustitutivos. Está diseñada para el suministro eficiente de combustibles convencionales y alternativos.

La planta también albergará productos claros como combustible de aviación sostenible, biodiésel, metanol, bioetanol. A esto se suman el dióxido de carbono criogénico y el amoníaco criogénico, destinado a aplicaciones industriales y energéticas.

Dos solares

El recinto se dividirá en dos zonas. Una será la parcela norte, que tendrá una capacidad nominal de 43,835 metros cúbicos (cinco tanques para gasolinas, queroseno, biodiésel y cualquier producto que cumpla con la normativa vigente). Estos tanques tendrán diversas capacidades, desde 1.300 A 19.800 metros cúbicos.

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La otra zona es la parcela sur, destinada a productos claros, dióxido de carbono y amoníaco. Dispondrá de una capacidad de 120,610 metros cúbicos. Todos los tanques dispondrán de alturas de hasta 28 metros y estarán equipados con sistemas de aislamiento térmico y estructuras reforzadas.

Exolum habilitará un cargadero ferroviario con una capacidad de carga y descarga simultanea de 16 vagones cisterna. Además, construirá una zona destinada a camiones. La compañía prevé recibir buques con cargas de entre 5.000 y 60.000 toneladas.

La Autoridad Portuaria de A Coruña ha expuesto al público el proyecto técnico para que los interesados presenten las alegaciones que consideren oportunas dentro de un plazo de 20 días hábiles.