El inglés que ha llevado a Estrella Galicia al Mundial: "Es auténtica, no como otras españolas"

Gus Hully posa con las 48 cervezas Cedida

Considerar un Mundial como simplemente 39 días de partidos de fútbol es no entender prácticamente nada. De hecho, puede decirse que los 90 minutos son la punta del iceberg de una amalgama de sentimientos, economía y valores, en este caso con permiso de los controles de aduanas y otros condicionantes previos. A este lado del charco, en la cuna del balompié, un aficionado del Cheltenham Town lleva más de un año y medio uniendo dos de sus pasiones: la cerveza y el deporte rey.

Gus Hully posa con las 48 cervezas Cedida

Gus Hully, un londinense que trabaja como analista de la industria musical, se propuso como reto reunir 48 marcas de cerveza. Una por cada selección presente en el Mundial. Y, en este caso, Estrella Galicia representa a Luis de la Fuente y los suyos. No es ni mucho menos al azar, ni tampoco lo primero que se encontró por casa. Existe un proceso de selección, como si el propio Hully realizase una convocatoria. Seguro que ofrece tanto debate la lista de 25, de 48 en este caso, pero para cada producto hay una justificación. Y la de Hijos de Rivera podría grabarse a fuego a las puertas de A Grela. “Las cervezas españolas son muy populares en el Reino Unido, con marcas como Estrella Damm, Mahou, Victoria Málaga o Alhambra, todas ellas a la venta aquí. Escogí Estrella Galicia porque es una lager (rubia) 'crujiente', muy refrescante y, sobre todo, está elaborada de verdad en España, es auténtica, no como otras españolas tipo Mahou o Cruzcampo, que se elaboran en Reino Unido”, sentencia.

Estrella Galicia ya pisa fuerte en tres continentes y pone el ojo en Italia Más información

La historia del inglés también pone de manifiesto la importancia de la relación entre dos de los grandes embajadores de A Coruña en el mundo, y cómo el Deportivo ejerce como gran bandera de la ciudad. “Sé que Estrella Galicia es de A Coruña, y de la ciudad de A Coruña, porque tenía una camiseta de visitante de la temporada 2011-2012 con el logo de Estrella en el frente; no sé demasiado más de la ciudad, pero me gustaría visitarla”, reconoce.

El proceso

Reunir 48 cervezas, muchas de ellas de países prácticamente inaccesibles o en conflicto bélico, ha sido todo un desafío. Incluso para alguien que reside en una de las capitales del mundo como es Londres. “Empecé a recopilarlas a comienzos de 2025, cuando finalizaron las clasificatorias de Asia. Por lo tanto, han sido casi 18 meses de planificación”, indica. “Conseguí el 50 por ciento de las cervezas a través de tiendas, bares o restaurantes de Reino Unido, mientras que el otro 50 por ciento llegaron de viajes (encontré latas de Panamá estando de vacaciones en Florida) o cambiándolas con otros coleccionistas”, indica.

El mes de mayo que A Coruña y sus bares jamás olvidarán: el porqué de un matrimonio perfecto con el fútbol Más información

Entre los casos más llamativos están el cambio con un finlandés para lograr una cerveza de Catar, con un americano para una uzbeca y con otro británico para la de Arabia Saudí, como si se tratase de cromos. Finalmente, la tercera vía fue confiar en amigos viajeros para que las trajeran de sus vacaciones, como es el caso de Jordania, Cabo Verde o Senegal. Sin embargo, finalmente ha podido conseguir un récord en el que A Coruña está representada como La Roja. Finalmente, su reto será beberse una por cada país eliminado.