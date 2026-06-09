El autor confeso de la puñalada “letal” a Yoel Quispe no tenía sus capacidades “afectadas”

José Luis Franco, el principal acusado Javier Alborés

La séptima sesión del juicio por la muerte de Yoel Quispe, en la Nochebuena de 2023 en A Coruña, acogió la declaración de peritos y profesionales que cerraron la puerta al principal argumento de la defensa del autor confeso de la puñalada mortal. Varios de los testigos descartaron, no solo que José Luis Franco tuviese sus capacidades volitivas ni cognitivas afectadas, sino que, además, rechazaron que pudiese afectarle el diagnóstico de capacidad intelectual límite emitido por una profesional médica de la cárcel de Teixeiro tras su ingreso.

Franco, que intentó inculpar a otra persona antes de su detención, acudió de forma voluntaria a la Policía y en actitud “colaborativa” porque, tal y como manifestó uno de los agentes, “quería arrojar luz a la investigación”. Es entonces cuando el ahora acusado hace mención de un vídeo –el que circulaba por redes sociales del momento de la agresión–, “relata que se reconoce en las imágenes y que es conocedor de la persona que apuñala a Yoel”. La policía, no obstante, sabía por el resto de testigos que la persona con la que Franco se identifica en el vídeo es el autor, por lo que fue detenido después.

Los peritos afirmaron que no había, previamente, ningún tratamiento por enfermedad mental ni un informe sobre una capacidad intelectual límite. En todo caso, añadieron, quienes presentan esta condición “son personas normalizadas”, sin que afecte a su capacidad cognitiva ni volitiva.

Todo esto en una sesión que se centró, en el caso de las acusaciones, de descartar una afectación por consumo de alcohol y drogas en los tres acusados, o de intentar demostrarlo en el caso de las defensas.

Cooperador necesario

Un policía aseguró, antes de la declaración de estos peritos, que Yared Gestal, el joven que presuntamente le dio al autor confeso del apuñalamiento la navaja, que nunca fue hallada, tuvo “una cooperación necesaria”. De Aarón Lobillo, el tercer acusado y presunto encubridor, un investigador sostuvo que tenía “conocimiento al detalle” de lo sucedido y que “no” facilitó información. Por último, los forenses detallaron que la herida que le produjo la navaja a Quispe fue “letal”, por lo que su fallecimiento fue “prácticamente inminente”. Este corte, “incluso con atención médica temprana”, suele ser mortal “en muchos casos”.

Franco escuchó a los forenses visiblemente emocionado, mientras estos especificaron que la puñalada afectó al corazón y que profundizó el arma en varias capas, con rotura de alguna costilla. “Por las dos”, indicaron al ser preguntados si fue por el filo de la navaja o por la fuerza. Confirmaron también un elevado consumo de alcohol en la víctima, pero sin concretar si pudo afectar a su capacidad de reacción.

La Fiscalía pide 14 años de prisión por homicidio para Franco y de sobreseimiento de la causa para otros dos. La acusación particular de la madre solicita 25 años por asesinato para Franco y Gestal, y 15 para Lobillo por cómplice.