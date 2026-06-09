El área metropolitana herculina es la que registra menos desplazamientos en vehículo privado de toda Galicia

Usuarios descienden del autobús metropolitano en Manuel Casás Quintana

Pese a todos los problemas de coordinación que existen, el área metropolitana de A Coruña es la que menos uso (o abuso) hace del transporte privado. Según los estudios de movilidad realizados por la Xunta, el transporte público supone entre el 8% y el 15% de los desplazamientos dentro de las áreas metropolitanas, siendo la de A Coruña la participación más alta con el 15%. Son datos del informe de 2023, aunque la directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela, señaló que en el 84% de los desplazamientos dentro del área metropolitana se utiliza el vehículo privado. Es decir, que el uso del transporte público mejoró un 1%. No es mucho, pero A Coruña está a la cabeza.

Esto puede achacarse a varias razones, pero sobre todo, a la geográfica: A Coruña tiene un término municipal muy pequeño, de solo 37,8 kilómetros cuadrados, lo que conlleva que las distancias a salvar sean también menores. Esto permite trayectos más cortos y, por tanto, frecuencias mayores. Los residentes en municipios limítrofes como Culleredo, Oleiros o Arteixo son los que más se decantan por el autobús, mientras que los residentes en Betanzos o Sada recurren más al vehículo privado.

Más de 3,4 millones de euros

La movilidad en A Coruña y su conurbación se gestiona a través del Área de Transporte Metropolitano (ATM) que reúne a Abegondo, Arteixo, Bergondo, Cambre, Carral, A Coruña, Culleredo, Oleiros, Sada, Carballo, A Laracha, Betanzos, Oza Cesuras, Curtis, Miño, Cerceda y Ordes. Estos municipios están conectados por una red de autobús interurbano conformada por 444 líneas, que prestan servicio en más de 7.700 paradas y en las que se ofrecen más de 400.000 servicios al año en más de 13,3 millones de kilómetros de servicio. Para financiar el convenio de la ATM, la Xunta realiza una inversión anual de 2,8 millones de euros mientras que los ayuntamientos del área asumen los 625.000 euros restantes. Se estima que la cobertura ronda el 94%. Sin embargo, los municipios siguen exigiendo mejores conexiones, sobre todo a los polígonos comerciales y a las universidades.

El estudio publicado por la Xunta en 2023 pone de manifiesto que el tráfico no dejó de crecer hasta 2020, año en el que estalló la pandemia. Pero esa tendencia se ha recuperado en los últimos ejercicios. En el municipio de A Coruña la mayoría de las personas eligen los modos no motorizados para los desplazamientos por movilidad no obligada. Sin embargo, en la movilidad laboral, el transporte privado es el favorito para desplazarse al centro de trabajo.