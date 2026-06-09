Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El área metropolitana herculina es la que registra menos desplazamientos en vehículo privado de toda Galicia

La progresión ha sido muy lenta, a pesar de que el transporte público cubre el 94% de la superficie

Abel Peña
Abel Peña
09/06/2026 03:06
quintana. parada de bus interurbano en el teatro ColÃ³n
Usuarios descienden del autobús metropolitano en Manuel Casás 
Quintana
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Pese a todos los problemas de coordinación que existen, el área metropolitana de A Coruña es la que menos uso (o abuso) hace del transporte privado. Según los estudios de movilidad realizados por la Xunta, el transporte público supone entre el 8% y el 15% de los desplazamientos dentro de las áreas metropolitanas, siendo la de A Coruña la participación más alta con el 15%. Son datos del informe de 2023, aunque la directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela, señaló que en el 84% de los desplazamientos dentro del área metropolitana se utiliza el vehículo privado. Es decir, que el uso del transporte público mejoró un 1%. No es mucho, pero A Coruña está a la cabeza. 

Esto puede achacarse a varias razones, pero sobre todo, a la geográfica: A Coruña tiene un término municipal muy pequeño, de solo 37,8 kilómetros cuadrados, lo que conlleva que las distancias a salvar sean también menores. Esto permite trayectos más cortos y, por tanto, frecuencias mayores. Los residentes en municipios limítrofes como Culleredo, Oleiros o Arteixo son los que más se decantan por el autobús, mientras que los residentes en Betanzos o Sada recurren más al vehículo privado. 

Más de 3,4 millones de euros

La movilidad en A Coruña y su conurbación se gestiona a través del Área de Transporte Metropolitano (ATM) que reúne a Abegondo, Arteixo, Bergondo, Cambre, Carral, A Coruña, Culleredo, Oleiros, Sada, Carballo, A Laracha, Betanzos, Oza Cesuras, Curtis, Miño, Cerceda y Ordes. Estos municipios están conectados por una red de autobús interurbano conformada por 444 líneas, que prestan servicio en más de 7.700 paradas y en las que se ofrecen más de 400.000 servicios al año en más de 13,3 millones de kilómetros de servicio. Para financiar el convenio de la ATM, la Xunta realiza una inversión anual de 2,8 millones de euros mientras que los ayuntamientos del área asumen los 625.000 euros restantes. Se estima que la cobertura ronda el 94%. Sin embargo, los municipios siguen exigiendo mejores conexiones, sobre todo a los polígonos comerciales y a las universidades. 

El estudio publicado por la Xunta en 2023 pone de manifiesto que el tráfico no dejó de crecer hasta 2020, año en el que estalló la pandemia. Pero esa tendencia se ha recuperado en los últimos ejercicios. En el municipio de A Coruña la mayoría de las personas eligen los modos no motorizados para los desplazamientos por movilidad no obligada. Sin embargo, en la movilidad laboral, el transporte privado es el favorito para desplazarse al centro de trabajo. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

MZÂ *** Local Caption *** 9 JUNIO 2001 PORTADAEL PRESIDENTE DE LA XUNTA INAUGURO EN CECEBRE LA SEDE DE LA FUNDACION FERNANDEZ FLOREZ QUE PRESIDE XAIME ISLA

Hace 25 años | Manuel Fraga alaba en Cecebre el alma galleguista de Fernández Flórez
Belen Cebey
Fábrica de Estrella Galicia en Morás (Arteixo)

Estrella Galicia ya pisa fuerte en tres continentes y pone el ojo en Italia
Iván Aguiar
quintana. parada de bus interurbano en el teatro ColÃ³n

El área metropolitana herculina es la que registra menos desplazamientos en vehículo privado de toda Galicia
Abel Peña
El ideal gallego

Abierta la inscripción para el Día de la Bicicleta 2026, que se será el 28 de junio
Belen Cebey