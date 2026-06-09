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A Coruña

Carlos Ares vuelve a A Coruña para cerrar su gira 'La Boca del Lobo'

El artista herculino anuncia cuatro nuevos conciertos entre noviembre de 2026 y enero de 2027; las entradas estarán a la venta a partir del próximo jueves, 11 de junio, a las 12.00 horas

Dani Sánchez
Dani Sánchez
09/06/2026 13:06
Carlos Ares
Un momento de la actuación de Carlos Ares en el Noroeste, en la playa de Riazor
Carlota Blanco
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Carlos Ares volverá a A Coruña en los próximos meses. Así lo ha anunciado el artista herculino al dar a conocer el cierre de su gira 'La Boca del Lobo', con cuatro nuevos conciertos entre noviembre de 2026 y enero de 2027. Tras una temporada de más de medio centenar de festivales en toda España durante 2026, 'La Boca del Lobo' llegará a su desenlace con una serie de conciertos especiales que marcarán el cierre definitivo de una etapa extraordinaria en la carrera del artista coruñés. Y, como no podía ser de otra forma, A Coruña será una de sus paradas, que se suma a Valencia, Bilbao, Málaga, así como a las ya anunciadas en el Movistar Arena de Madrid y en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Leiva, durante su último concierto en A Coruña, en el verano de 2025 en el muelle de Batería

Los ecos coruñeses de la voz de Leiva resuenan desde hace más de 25 años

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Este anuncio no es un gesto aislado, sino la consecuencia natural de un recorrido construido paso a paso. Desde la publicación de su primer álbum, 'Peregrino' (2024), Carlos Ares ha protagonizado una de las evoluciones más sólidas y coherentes de la escena alternativa española. Aquel debut lo situó rápidamente en el foco de la crítica, el público y la industria, recibiendo una acogida unánime que le valió el Premio MIN a Mejor Álbum de Pop. Lejos de frenar ese impulso, en mayo de 2025 vio la luz La Boca del Lobo, un segundo trabajo que confirmó su madurez artística y amplió de forma notable su proyección. Entre ambos discos apenas hubo descanso, pero sí una clara expansión creativa y de público. El nuevo repertorio encontró en el directo su razón de ser, consolidando a Carlos Ares como uno de los artistas más solventes y magnéticos del panorama actual

El cantante coruñés, que volverá a la urbe herculina más de un año después de su actuación en el Noroeste, recibió el galardón a Mejor Actuación en Directo por su concierto en el Sonorama de Aranda de Duero, y su disco, 'La Boca del Lobo', fue reconocido con el Premio MIN a Álbum del Año. A ello se suma el reconocimiento como Artista del Año en los Premios de la Industria Musical de Galicia, poniendo en valor una trayectoria artística que continúa creciendo sin perder autenticidad.

Carlos Ares

El músico coruñés Carlos Ares, nominado a los premios de la música independiente

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