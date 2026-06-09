Carlos Ares vuelve a A Coruña para cerrar su gira 'La Boca del Lobo'
El artista herculino anuncia cuatro nuevos conciertos entre noviembre de 2026 y enero de 2027; las entradas estarán a la venta a partir del próximo jueves, 11 de junio, a las 12.00 horas
Carlos Ares volverá a A Coruña en los próximos meses. Así lo ha anunciado el artista herculino al dar a conocer el cierre de su gira 'La Boca del Lobo', con cuatro nuevos conciertos entre noviembre de 2026 y enero de 2027. Tras una temporada de más de medio centenar de festivales en toda España durante 2026, 'La Boca del Lobo' llegará a su desenlace con una serie de conciertos especiales que marcarán el cierre definitivo de una etapa extraordinaria en la carrera del artista coruñés. Y, como no podía ser de otra forma, A Coruña será una de sus paradas, que se suma a Valencia, Bilbao, Málaga, así como a las ya anunciadas en el Movistar Arena de Madrid y en el Palau Sant Jordi de Barcelona.
Este anuncio no es un gesto aislado, sino la consecuencia natural de un recorrido construido paso a paso. Desde la publicación de su primer álbum, 'Peregrino' (2024), Carlos Ares ha protagonizado una de las evoluciones más sólidas y coherentes de la escena alternativa española. Aquel debut lo situó rápidamente en el foco de la crítica, el público y la industria, recibiendo una acogida unánime que le valió el Premio MIN a Mejor Álbum de Pop. Lejos de frenar ese impulso, en mayo de 2025 vio la luz La Boca del Lobo, un segundo trabajo que confirmó su madurez artística y amplió de forma notable su proyección. Entre ambos discos apenas hubo descanso, pero sí una clara expansión creativa y de público. El nuevo repertorio encontró en el directo su razón de ser, consolidando a Carlos Ares como uno de los artistas más solventes y magnéticos del panorama actual
El cantante coruñés, que volverá a la urbe herculina más de un año después de su actuación en el Noroeste, recibió el galardón a Mejor Actuación en Directo por su concierto en el Sonorama de Aranda de Duero, y su disco, 'La Boca del Lobo', fue reconocido con el Premio MIN a Álbum del Año. A ello se suma el reconocimiento como Artista del Año en los Premios de la Industria Musical de Galicia, poniendo en valor una trayectoria artística que continúa creciendo sin perder autenticidad.