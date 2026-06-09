Amancio Ortega compra un centro logístico en Países Bajos por 132 millones de euros

Centro de distribución ubicado en Erik de Rodeweg, un importante parque logístico y empresarial situado en Sevenum (región de Venlo). Cedida

Pontegadea, la compañía que gestiona el patrimonio del fundador de Inditex, Amancio Ortega, ha hecho una nueva compra en Países Bajos. Se trata de un centro de distribución ubicado en Erik de Rodeweg, un importante parque logístico y empresarial situado en Sevenum (región de Venlo).

El medio de comunicación neerlandés 'PropertyNL' avanza que esta operación se ha realizado por un montante de 132 millones de euros e incluye aproximadamente 85.000 metros cuadrados de espacio industrial y 8.600 metros cuadrados de oficinas. El vendedor fue Invesco, una gestora de activos.

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Entre los usuarios de este espacio, inaugurado en 2019, se encuentra una empresa tan conocida como Tommy Hilfiger.

Pontegadea, con sede en A Coruña, ya había realizado otras compras en Países Bajos. El año pasado adquirió un lujoso hotel de cuatro estrellas en Ámsterdam por el que abonó 85 millones de euros yun centro logístico por el que pagó 145 millones de euros.