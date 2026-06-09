Alumnos de once centros de toda Galicia logran los premios del XI Concurso de Dibujo Picasso

Uno de los dibujos ganadores Cedida

El alumnado de once centros educativos de toda Galicia ha resultado premiado en la undécima edición del Concurso de Dibujo Picasso, organizado por la Asociación de la Prensa de A Coruña con el patrocinio de la Consellería de Cultura da Xunta de Galicia.

En esta edición participaron estudiantes de Educación Primaria y Secundaria procedentes de centros de Culleredo, A Laracha, Ordes, Narón, Santiago de Compostela, A Coruña, Carballo, Oleiros y Sarria. El jurado destacó el elevado nivel de los más de 200 trabajos presentados, una circunstancia que, según la organización, hace cada año más compleja la selección de los ganadores.

Uno de los dibujos ganadores Cedida

El certamen concedió un total de nueve premios y quince accésits. Su objetivo es fomentar la creatividad entre los más jóvenes y acercarles la figura de Pablo Picasso, quien pasó parte de su infancia en A Coruña. Inspirado en los pequeños periódicos ilustrados que el artista elaboraba para contar a su familia las experiencias de su vida cotidiana, el concurso invita al alumnado a crear sus propios diarios combinando noticias e ilustraciones sobre temas que les preocupan o interesan.

Uno de los dibujos ganadores Cedida

La entrega de premios tendrá lugar el próximo 19 de junio a las 18.00 horas en el salón de actos del IES Eusebio da Guarda, el mismo centro en el que estudió Picasso durante los años que residió en la ciudad herculina.

Relación de premiados

Categoría A (3.º a 6.º de Primaria)

Mejor Periódico : La Gaceta Loca, de Xonxa Blanco Calvo (CEIP Ramón de la Sagra).

: La Gaceta Loca, de Xonxa Blanco Calvo (CEIP Ramón de la Sagra). Mejor Ilustración : Escola en Camiño, de Sofía López Fernández y Lucía Vieites Serrano (CEIP Plurilingüe Gándara, Sofán, Carballo).

: Escola en Camiño, de Sofía López Fernández y Lucía Vieites Serrano (CEIP Plurilingüe Gándara, Sofán, Carballo). Mejor Redacción: Carla Vicente Meier, Naira Alonso Miranda y Uxía Garea Fraga (CEIP Juana de Vega).

Categoría B (1.º y 2.º de ESO)

Mejor Periódico: Tinta Picasso. El Diario, de John Paul Almeida (IES Eduardo Blanco Amor, Culleredo).

Tinta Picasso. El Diario, de John Paul Almeida (IES Eduardo Blanco Amor, Culleredo). Mejor Ilustración: O Cubista Rexoubeiro, de Paula Vieites Tascón (IES Maruxa Mallo, Ordes).

O Cubista Rexoubeiro, de Paula Vieites Tascón (IES Maruxa Mallo, Ordes). Mejor Redacción: El ojo del Guernica, de Manuela Blanco Calvo (IES Ramón Otero Pedrayo, A Coruña).

Categoría C (3.º y 4.º de ESO)