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A Coruña

Abierta la inscripción para el Día de la Bicicleta 2026, que se será el 28 de junio

Agaxorde organiza esta actividad por segundo año consecutivo 

Belén Cebey
Belén Cebey
09/06/2026 00:57
Imagen de archivo del Día de la Bicicleta en 2025
El Ideal Gallego
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La organización AGAXORDE ha anunciado la apertura de las inscripciones para participar en el Día de la Bicicleta 2026, una marcha familiar, sostenible y solidaria que tendrá lugar el próximo domingo 28 de junio a las 10:30 horas.

La salida y la meta estarán ubicadas en la Plaza de María Pita, donde cientos de participantes volverán a reunirse para disfrutar de una jornada dedicada al deporte, la convivencia y la solidaridad.

Como bienvenida, los 600 primeros inscritos recibirán una mochila conmemorativa. Además, la organización ha reservado una cuota específica para personas con diversidad funcional, con el objetivo de fomentar una participación inclusiva.

La fiesta continuará al finalizar la marcha con diversas actividades para todos los públicos en la Plaza de María Pita. Los asistentes podrán disfrutar de clases de zumba, juegos tradicionales y una espectacular exhibición de trial.

La jornada concluirá con un gran sorteo final, en el que se rifará una bicicleta y numerosos regalos entre los participantes. Para poder optar a estos premios será obligatorio recoger previamente la credencial física.

La recogida de credenciales se realizará en el Centro Comercial Cuatro Caminos en los siguientes horarios:

  • Viernes 26 de junio, de 17:00 a 20:00 horas. 

  • Sábado 27 de junio, de 10:00 a 20:00 horas.

La inscripción es completamente gratuita, aunque el evento mantiene su carácter solidario. Por ello, AGAXORDE invita a todos los participantes a colaborar con la obra social de Padre Rubinos aportando alimentos no perecederos, como aceite, arroz, pasta, legumbres, cacao o café soluble, en el momento de recoger la acreditación.

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