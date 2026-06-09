A Coruña ya huele a verano: los termómetros subirán a los 30 grados este fin de semana

Dos viandantes en el Paseo, en una jornada calurosa de mayo Patricia G. Fraga

A Coruña ya huele a verano. Y no es para menos. Los pronósticos que maneja la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este fin de semana son muy alentadores para todo aquel que desee pasar la jornada en los arenales de la ciudad. Y es que, aunque desde el pasado mes de marzo la estación del Observatorio registró varios días con temperaturas por encima de los 25 grados en varias de sus jornadas, los termómetros tan solo llegaron a los 30 grados en una ocasión en lo que va de año, el pasado 27 de mayo, cuando el mercurio subió a los 33,5 grados. De cumplirse las previsiones de la Aemet, los días 12 y 13 de junio se volverá a romper la barrera.

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De ser así, este 2026 volvería a escribir su nombre en el libro de récords meteorológicos de la ciudad. En este sentido –y a pesar de que no habrá transcurrido ni la mitad del mes–, no se registraron dos días con temperaturas por encima de los 30 grados en un mes de junio desde hace veinte años, en 2006.

Sin embargo, por el momento no parece que se vaya a superar las máximas históricas en este mes. En este sentido, para poder entrar en el top 5 de los junios más cálidos, este fin de semana el mercurio tendría que superar los 33 grados del sexto mes del año de 1975 y de 2012, los 33,2 y los 34,4 de dos jornadas en el año 2000 y, por último, los 34,8 grados que el Observatorio contabilizó el 3 de junio de 1980.

Récord primaveral

No obstante, el calor no solo es cosa de junio. Desde que empezó la primavera climatológica –periodo que comprende entre el 1 de marzo y el 31 de mayo, definido por condiciones meteorológicas y no por fenómenos astronómicos–, las altas temperaturas y la escasa lluvia fueron los dos principales protagonistas en A Coruña. Tanto es así que el trimestre entre marzo y mayo fue el cuarto más cálido de la serie histórica de la ciudad.

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Con una temperatura media de 15 grados, solo estaría por debajo de las primaveras climatológicas de 1997, 2011 y 2023. En el caso de abril, con una media de 15,7 grados, subió al segundo puesto, solo por detrás de los 16,5 de 2011. En el caso de mayo, también entró en el top 5 de los más calurosos desde que la estación del Observatorio guarda datos, en 1931.

Aunque A Coruña, por su posición geográfica, no suele ser uno de los puntos de España donde más tormentas hay, la primavera siempre suele salirse de la regla. Uno de los últimos episodios tormentosos sucedió escasas horas después del ascenso del Dépor y registró varios litros por metro cuadrado en menos de una hora. Algo que vino como ‘agua de mayo’, teniendo en cuenta la tendencia seca que hasta el momento había registrado la urbe en los anteriores meses. Sin embargo, no fue suficiente.

Con un acumulado de 130,6 litros por metro cuadrado, la primavera climatológica cerró sus días como la quinta más seca de la serie. Un acumulado en el que más de la mitad de sus litros se los debe al mes de mayo (73).