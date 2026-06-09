Hace 25 años | Manuel Fraga alaba en Cecebre el alma galleguista de Fernández Flórez

Manuel Fraga inauguró la casa museo de Wenceslao Fernández Florez, en una imagen de archivo de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años, en 1926, el hundimiento de un andamio dejaba en A Coruña dos heridos graves y dos leves, mientras que hace 75 años, en 1951, iniciaba su actividad en la ciudad la Asociación Cultural Iberoamericana para mantener el contacto de los emigrados con Galicia. Hace 50 años, en 1976, Riazor acogía una demostración con una nueva máquina limpiadora y hace 25, en 2001, Manuel Fraga inauguraba la casa museo del galleguista Fernández Florez en Cecebre.

Portada 2001 Archivo 2001

Hace 25 años | Fraga alaba en Cecebre el alma galleguista de Fernández Flórez

Xunta, Diputación, Fundación Fernández Flórez y Ayuntamiento de Cambre estrecharon sus lazos de unión en la inauguración de la casa museo del autor de ‘El bosque animado’, Wenceslao Fernández Flórez. Distintas personalidades políticas y culturales se dieron cita en un acto que todos recordarán como un día grande para Galicia y Cecebre. Tanto Fraga como Xaime Isla y Varela Saavedra elogiaron el trabajo llevado a cabo por la Diputación al haber adquirido en el año 98 el inmueble en el que veraneaba el escritor.

Tras los discursos inaugurales, los asistentes presenciaron una actuación teatral a cargo del grupo O Bosque. Fernández Flórez lo hubiese aplaudido.

Portada 1976 Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | Una nueva máquina limpiadora para las playas de la ciudad

Una demostración de limpieza de playas se efectuó en la playa de Riazor con gran número de curiosos, que se acercaron al conocer la hora a la que se iba a realizar. Se trata de una demostración de una máquina que funciona tirada por un tractor, por medio de unos rodillos. A medida que avanza va depositando en su interior la basura encontrada en el arenal, incluidas las manchas de petróleo. La máquina, de interesar, sería vendida al Ayuntamiento de La Coruña en un millón trescientas mil pesetas. También podría ser alquilada, por cuatro meses, a razón de una utilización de diez horas diarias, incluido el tractor y también el conductor, en un millón y medio de pesetas. El Ayuntamiento de La Coruña estudiará la propuesta.

Portada 1951 Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | La Asociación Cultural Iberoamericana de La Coruña inicia su actividad

Don Alfonso Sánchez Bella, presidente del Instituto de Cultura Hispánica, se encuentra en La Coruña, para asistir a los actos que se van a celebrar en nuestra capital con motivo de iniciar sus actividades la Asociación Cultural Iberoamericana. Es lógico aprovechar esta visita para que se diga algo acerca de las actividades de aquel organismo que tiene una importante misión, como es la de mantener el más estrecho contacto entre los pueblos de habla hispana.

Las últimas han sido congresos de seguridad social y este femenino de ahora, que como los anteriores, han servido para vincular los profesionales de cada especialidad en las relaciones con los demás países. Lo fundamental en estos Congresos es la coordinación de opiniones.

Portada 1926 Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | Hundimiento de un andamio con dos heridos graves y dos leves

Los guardias de Seguridad números 101 y 106 y el guardia municipal número 34 que se hallaban de servicio por las inmediaciones de la Plaza de Azcárraga oyeron un gran estruendo y seguidamente gritos de auxilio que partían de la travesía de la Amargura. Personados en dicha calle al propio tiempo que dos agentes de Vigilancia vieron que se hallaban en el suelo cuatro obreros medio ocultos en un montón de tablas de madera.

Lo ocurrido fue que en la fachada lateral de la casa número 22 de la calle del Derribo, se había colocado un andamio y los obreros estuvieron trabajando, hasta que hallándose en lo más alto, reparando el canalón del tejado, sin saber la causa y bruscamente, se hundió el andamio cayendo los cuatro obreros al suelo.