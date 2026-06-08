Una vida de película: los homenajes a la historia de Elisa y Marcela

Greta Fernández (Marcela) y Natalia de Molina (Elisa) en un fotograma de la película de Isabel Coixet Netflix

La historia de Elisa y Marcela, las mujeres que se casaron hace hoy exactamente 125 años en la iglesia de San Jorge, levantó revuelos y pasiones prácticamente desde el primer momento. Pero si bien los periódicos de la época reaccionaron en primera instancia desde la burla y la mofa, con el transcurrir de las décadas y la recuperación de la historia en los últimos años ambas mujeres han recibido numerosos homenajes y sus vidas de película se han llevado precisamente a la gran pantalla, al teatro e incluso a una calle de A Coruña, la ciudad que fue testigo de su amor.

La primera adaptación reseñable, en estricto orden cronológico, fue ‘La sed de amar’ (en 1903, apenas dos años después de la boda), una novela del extremeño Felipe Trigo que la asociación Milhomes rescató del olvido en 2007. Todo un best seller de la época que recreó su historia cambiando de nombres a las protagonistas.

Milhomes, de hecho, fue quien impulsó varios de los homenajes a Elisa y Marcela. Y es que el primer colectivo Lgbt de la ciudad comenzó en 2001 a conceder unos premios con motivo del centenario de la boda. Ese primer año se llamó Premio Homosexual Parroquia de San Jorge, y el encargado de entregarlo fue Manuel Rivas en la librería Lume; fue este último quien sugirió llamarlos Elisa y Marcela, y así se renombraron ya para la edición de 2003. Unos galardones que hoy en día, pese a la desaparición de Milhomes, se siguen entregando, pues la asociación ALAS Coruña tomó el relevo.

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Asimismo, Milhomes inició el proceso para que ambas mujeres diesen nombre a una calle en la ciudad, al trasladar la petición al Ayuntamiento. Se aprobó en 2016, y la inauguración de la calle, en el barrio de San Roque, se celebró en 2018. En ella participó Narciso de Gabriel, catedrático de la UDC que en 2008 publicó ‘Elisa y Marcela, alén dos homes’, el trabajo de investigación más exhaustivo que se ha publicado sobre nuestras protagonistas. Asimismo, tienen un árbol dedicado dentro del Bosque de las Mujeres del Parque de San Diego.

Por otra parte, en 2019 el historiador Ángel Arcay organizó un tour por los puntos principales de la historia en la ciudad. Así, encarnando al periodista que destapó el caso en 1901, llevó a quienes participaron en las rutas por espacios como la parroquia de San Jorge o la plaza de María Pita, así como el lugar donde estaba el estudio de José Sellier, fotógrafo histórico de la ciudad y pionero nacional del cine que les tomó su imagen más conocida. Fuera de A Coruña, en Calo, en la comarca de Dumbría (donde vivían ambas maestras), Elisa y Marcela cuentan con una placa conmemorativa. Fue inaugurada en 2023.

Cultura

La historia de Elisa y Marcela ha tenido un impacto evidente en la cultura. En 2017 fue transformada en una obra de teatro, de la mano de la compañía A Panadaría. Bajo la dirección de Gena Baamonde y con intérpretes como Areta Bolado, Noelia Castro y Ailén Kendel, la pieza fue todo un éxito que, además de arrasar en 2018 en los premios María Casares, giró por todos los rincones de Galicia y España.

Con todo, quizá la versión más conocida sea la de la gran pantalla. La cineasta Isabel Coixet llevó al séptimo arte las vidas de estas dos bravas mujeres, interpretadas por Greta Fernández (Marcela) y Natalia de Molina (Elisa). Fue una producción para Netflix que se estrenó a nivel mundial el 7 de junio de 2019, aunque en las salas españolas pudo verse unas semanas antes, desde el 24 de mayo. La cinta compitió por el Oso de Oro a mejor película en el festival internacional de Berlín. La película, cuyo guion también escribió Coixet, fue asesorada en parte por Narciso de Gabriel, que leyó el guion y compartió impresiones y opiniones con la cineasta, según él mismo explica.

También en 2019, año de explosión de la historia a nivel internacional, la fotógrafa italiana Cristina Vatielli dedicó a Elisa y Marcela una exposición fotográfica. La muestra, ‘Sin hombre’, tuvo lugar en la Galleria del Cembalo de Roma, con imágenes de dos modelos (Maria Vassalli como Elisa y Antonella Alfano como Marcela) simulando ser nuestra pionera pareja.

Novela gráfica

Finalmente, en el ya cercano 2020, la guionista y dibujante Xulia Vicente transformó la historia en las viñetas de una novela gráfica, ‘Elisa y Marcela’. “El cómic fue originalmente un encargo del Consello da Cultura Galega para promover su historia, lo que pasa es que parece que había ganas de esta historia en ese formato y lo acabó cogiendo también para editarlo en castellano La Cúpula Ediciones”, explica la artista.

Portada del cómic de Xulia Vicente Cedida

Vicente cree que se han hecho tantas adaptaciones porque “es una historia increíble”. “Es muy relevante para el colectivo Lgbt encontrar referentes en el pasado. Además, la mayoría de los que encontramos siempre fueron gente de clase alta o que dejó una huella en la historia, pero Elisa y Marcela no eran dos mujeres relevantes en la sociedad, eran dos profesoras de clase baja, y por eso sorprende tanto que su historia llegase a los periódicos y demás”, explica. “Si todo hubiese ido bien no nos habríamos enterado, pero salió mal y la prensa las persiguió. Hay muchos huecos en la historia por eso, porque eran personas normales, ordinarias”, dice.

El proceso de creación fue difícil por los huecos en la historia. “Narciso hizo un trabajo increíble, pero es muy difícil hacerse una idea de cómo eran ellas, porque se fueron inventando mentiras e historias y es muy difícil saber qué fue real y qué no, o qué se dijo fruto del machismo de la época. Yo me las imagino como personas que se creían muy listas, lo que las lleva a convertir a Elisa en Mario y volver a Dumbría. Creo que la historia tiene mucho humor implícito, más allá del drama que tuvieron que pasar para poder estar juntas, y mucha pasión, que igual pudo ser tóxica en algún momento, pero no tenemos suficiente información como para saberlo”, remata.