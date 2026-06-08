Una 'gran corriente' de personas se pasa el 'planeta' de playa en playa en A Coruña

"Mar limpo xa". Esa fue la premisa que siguieron los cientos de voluntarias que en la mañana de este lunes realizaron una limpieza multitudinaria en las playas de Riazor, Orzán y Matadero. 'A Gran Corrente', promovida por We Sustainability y Mar de Fábula, tenía el objetivo de invitar a reflexionar sobre el modo de entender el consumo, de convivir con los residuos y de valorar los océanos. Pero de una forma especial. Y es que, antes de subir la basura a la Coraza y, de esta forma, contabilizar y analizar los residuos, todos los participantes formaron una gran corriente humana en la que, de Riazor a Orzán, se pasaban una pelota que representaba la Tierra para que todo el mundo tomase conciencia de que cada uno es responsable de cuidar el planeta.

"Fue increíble, una pasada", celebró el co-director de We Sustainability, Óscar Vales, tras el acto: "El mar es lo más grande que hay en el planeta, todos tenemos una parte de culpa. Hay que ser muy consciente, cada año vamos mejorando, pero aún queda mucho camino por recorrer", explicó. 'A Gran Corrente' celebró desde primera hora de la mañana su primera edición con la participación de escolares procedentes de colegios como Zalaeta o Cid, además de representantes de asociaciones como Aspronaga o incluso presos del Centro Penitenciario de Teixeiro. "Es la primera que ponemos para que todo este se amplifique el año que viene a todas las playas de Galicia. La idea es repetirlo, pero a lo grande. El año que viene esperemos muchos más", sentenció el co-fundador de We Sustainability.