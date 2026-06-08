Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Un estudio revela que A Coruña es el principal polo de demanda de talento tecnológico en Galicia

Julia Nóvoa
08/06/2026 20:52
Un hombre trabaja en un ordenador, en la Ciudad de las TIC
Un hombre trabaja en un ordenador, en la Ciudad de las TIC
Quintana
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El mercado laboral gallego está cambiando de prioridades. Más de la mitad de los profesionales cualificados de Galicia (51,9%) estaría dispuesto a aceptar una reducción salarial a cambio de una mayor flexibilidad laboral o la posibilidad de teletrabajar, según revela la ‘Guía Salarial Galicia 2026’, elaborada por  la consultoría Isprox. En este sentido, el estudio también muestra que A Coruña lidera la demanda de talento tecnológico en Galicia, con una elevada necesidad de profesionales vinculados a la economía digital y la industria avanzada. Así, los perfiles más demandados por las empresas coruñesas corresponden a informática y telecomunicaciones, ingeniería y desarrollo digital, logística y supply chain, sanidad y atención sociosanitaria, y metalurgia y mantenimiento.

En materia retributiva, la guía refleja que el 55,8% de los salarios de perfiles cualificados en Galicia se sitúan entre los 25.000 y los 40.000 euros brutos anuales, consolidando esta franja como la más habitual en la comunidad. Por sectores, las mayores concentraciones de salarios elevados se registran en banca, seguros y consultoría (44,4%), Tax & Legal (41,6%) y construcción (40,9%). En el lado opuesto, los salarios inferiores a 24.000 euros tienen mayor presencia en actividades vinculadas al sector agropecuario (38,6%), marketing y ventas (31,8%) y retail (30%).

Arteixo oferta hasta 10 puestos para trabajar en el Ayuntamiento

Más información

Expectativas al alza

A pesar del creciente peso del salario emocional, las expectativas salariales continúan al alza. El 69,3% de los profesionales gallegos espera una subida salarial durante 2026 y más de la mitad (55,8%) prevé incrementos de entre el 1% y el 10%. El principal factor que explica esta tendencia es el aumento del coste de la vida, señalado por el 32,7% de los encuestados, seguido por una mayor responsabilidad profesional o seniority (23,1%) y los cambios personales (15,4%).

El informe pone de manifiesto que la transparencia retributiva se ha convertido en un aspecto fundamental para los profesionales gallegos. El 84,6% considera importante o muy importante que las empresas comuniquen de forma clara sus bandas salariales. Además, el 53,8% afirma recibir beneficios adicionales más allá del salario fijo. Entre los más valorados destacan el horario flexible (22,4%), el coche de empresa o la compensación por desplazamientos (18,7%) y los días adicionales de vacaciones (16,4%)

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

La pizza Quagliata (izquierda) y Mulattieri (derecha) | carlota blanco

Quagliata se gana otro ascenso y va camino de ser el rey de las pizzas de A Coruña
Guillermo Parga
Luca Campanile, ayer, en Bocca | germán barreiros

A Coruña tiene un restaurante sin electricidad, pero con muchas luces
Guillermo Parga
Vuelco de camión con gasoil corta la AP-9 en Mos (Pontevedra) y activa plan de emergencia

Reabre el carril de la AP-9 que permanecía cortado tras el vertido de gasóleo de un camión que volcó en Mos
EP
El presidente ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano RuizOVIEDO, 17/03/2026.- El presidente ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano Ruiz, interviene en el III Encuentro del Ecosistema de la Industria Nacional de Defensa, organizado por Indra en Oviedo, y con el que pretende fortalecer los lazos entre las empresas españolas del sector y optimizar el ciclo de suministro, mantenimiento, reparación y operación de equipos industriales en sus centros productivos. EFE/ Eloy Alonso

El Gobierno explica en comisión la actuación de los Escribano en Indra
EFE