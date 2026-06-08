Un estudio revela que A Coruña es el principal polo de demanda de talento tecnológico en Galicia

Un hombre trabaja en un ordenador, en la Ciudad de las TIC Quintana

El mercado laboral gallego está cambiando de prioridades. Más de la mitad de los profesionales cualificados de Galicia (51,9%) estaría dispuesto a aceptar una reducción salarial a cambio de una mayor flexibilidad laboral o la posibilidad de teletrabajar, según revela la ‘Guía Salarial Galicia 2026’, elaborada por la consultoría Isprox. En este sentido, el estudio también muestra que A Coruña lidera la demanda de talento tecnológico en Galicia, con una elevada necesidad de profesionales vinculados a la economía digital y la industria avanzada. Así, los perfiles más demandados por las empresas coruñesas corresponden a informática y telecomunicaciones, ingeniería y desarrollo digital, logística y supply chain, sanidad y atención sociosanitaria, y metalurgia y mantenimiento.

En materia retributiva, la guía refleja que el 55,8% de los salarios de perfiles cualificados en Galicia se sitúan entre los 25.000 y los 40.000 euros brutos anuales, consolidando esta franja como la más habitual en la comunidad. Por sectores, las mayores concentraciones de salarios elevados se registran en banca, seguros y consultoría (44,4%), Tax & Legal (41,6%) y construcción (40,9%). En el lado opuesto, los salarios inferiores a 24.000 euros tienen mayor presencia en actividades vinculadas al sector agropecuario (38,6%), marketing y ventas (31,8%) y retail (30%).

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Expectativas al alza

A pesar del creciente peso del salario emocional, las expectativas salariales continúan al alza. El 69,3% de los profesionales gallegos espera una subida salarial durante 2026 y más de la mitad (55,8%) prevé incrementos de entre el 1% y el 10%. El principal factor que explica esta tendencia es el aumento del coste de la vida, señalado por el 32,7% de los encuestados, seguido por una mayor responsabilidad profesional o seniority (23,1%) y los cambios personales (15,4%).

El informe pone de manifiesto que la transparencia retributiva se ha convertido en un aspecto fundamental para los profesionales gallegos. El 84,6% considera importante o muy importante que las empresas comuniquen de forma clara sus bandas salariales. Además, el 53,8% afirma recibir beneficios adicionales más allá del salario fijo. Entre los más valorados destacan el horario flexible (22,4%), el coche de empresa o la compensación por desplazamientos (18,7%) y los días adicionales de vacaciones (16,4%).