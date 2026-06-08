Quagliata se gana otro ascenso y va camino de ser el rey de las pizzas de A Coruña

La pizza Quagliata (izquierda) y Mulattieri (derecha) | carlota blanco Carlota Blanco

Puede decirse que Giacomo Quagliata es uno de los hombres más queridos de la ciudad. Fue uno de los héroes del regreso del Dépor a Primera División, y parte importante de ese éxito fue el desempeño del lateral siciliano. Intenso, carismático y determinante, a esas cualidades hay que añadirle la de ‘cocinitas’. Y es que no solamente ha deleitado a los aficionados blanquiazules sobre el campo, sino también en la mesa. A comienzos de año, tal y como informó El Ideal Gallego, diseñó una pizza para Sicilia in Bocca. En cuestión de medio año se ha convertido en el producto más demando de uno de los restaurantes italianos más demandados de la ciudad. “Es la más vendida”, reconoce Domenico Bartolotta, propietario del restaurante.

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Otra pequeña victoria que se apunta Quagliata es haberse impuesto a su compañero Samuele Mulattieri a la hora de contabilizar el número de pizzas despachadas. Cada uno de los dos futbolistas italianos propuso una receta, que ellos mismos se encargaron de cocinar in situ, y esas creaciones se incorporaron a la carta de Sicilia in Bocca. Hasta en eso se dejó notar el carácter italiano, especialmente en el defensa palermitano. “Cada semana nos preguntaban quién iba ganando en pizzas vendidas, y la cantidad fue muy parecida. Por poco, pero Giacomo fue el que más vendió”, dice el responsable del restaurante

Querido

La pizza en cuestión tiene un marcado carácter sureño: base de salsa de tomate, mozzarella, salami picante y ventresca de atún. La de Mulattieri, natural de La Spezia, se basaba principalmente en el queso. Ambas propuestas siguen indefinidamente en la carta. Además, a la entrada del establecimiento uno de los sitios más fotografiados es la camiseta del Dépor dedicada por Quagliata, ídolo y, en cierta forma, talismán para el local.

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A pesar de haber llegado al Deportivo el pasado verano, Quagliata ya se ha ganado la consideración de “familia” e “hijo” por parte de la propiedad de Sicilia in Bocca. Es precisamente la isla del sur de Italia el vínculo que empezó a unir a Giacomo Quagliata y Domenico Bartolotta, convertido ahora en uno de los grandes apoyos del futbolistas. “Quagliata es como un hijo, nos queremos mucho y hablamos todas las semanas”, dice el hostelero. “Para nosotros, es nuestra familia. Viene todas las semanas a comer y nos queremos mucho”, añade.