Las primeras sardinas de la temporada debutan con timidez en los mercados de A Coruña

Una placera muestra sus sardinas en la plaza de Lugo Quintana

La reina del verano está de vuelta en los mercados municipales. La primera sardina de la temporada ya se deja ver en los puestos de las plazas de abastos, aunque, de momento, no todos los que acuden a comprar pueden llevarse a sus casas gran cantidad de este pescado azul que protagoniza la mayoría de las fiestas gastronómicas del verano. Pese a que todavía restan dos semanas para San Juan, los placeros ya calientan motores y confían en que, de cara al 23 de junio, “haya cantidad” para satisfacer a todos los coruñeses.

Por el momento, en los diferentes puestos de los mercados, como los de la plaza de Lugo, se puede encontrar más ‘medianillo’ –sardina de tamaño intermedio, más grande que la xouba– que sardina grande. Y los precios oscilan entre los cinco euros la bandeja del medianillo (de quince a diecisiete unidades) a los ocho euros de la docena de sardina gorda.

No obstante, pese a que los placeros creen que “en San Juan habrá sardina” temen que en julio y agosto la situación cambie, ya que “dicen que el 70% del cupo ya está agotado”.

Por ello, la Consellería do Mar y las cofradías acordaron reducir el viernes las descargas máximas de sardinas. Si hasta ahora se permitía la pesca de cien kilos por tripulante y otros cien por embarcación, ahora se reduce a ochenta kilos.

Con la cuenta atrás para San Juan ya activa, el Ayuntamiento presentó la semana pasada el programa y el cartel de las fiestas de la noche del 23 de junio. La principal novedad este año estará en Riazor, donde se delimitarán 50 parcelas que estarán reservadas para su uso por asociaciones legalmente constituidas. La alcaldesa explicó que se trata de un proyecto piloto para tratar de mejorar la limpieza de las playas.