Camión de Bomberos Javier Alborés

Una mujer mayor falleció esta madrugada en un incendio doméstico en una casa de la calle río Quintas, en la zona de Santa Gema. Los Bomberos acudieron al lugar alrededor de la 01.30 horas pero no pudieron hacer nada para salvar a la víctima, cuyo cuerpo fue localizado en el salón.

Un vecino había dado la alarma al ver como surgía humo de una vivienda de una sola planta que se encuentra justo detrás de las viviendas de santa Bárbara. Hasta allí se desplazaron nueve bomberos pero, para entonces, el fuego había derretido las persianas de las ventanas.

En realidad, las llamas se habían extinguido por falta de oxígeno, así que no fue necesario sofocarlo. El lugar estaba revuelto, con gran cantidad de enseres.

Los servicios de emergencia entraron por una ventana al salón. Allí encontraron a la víctima, que presentaba síntomas de asfixia, aunque el cuerpo también estaba quemado. El fuego consumió una mesita y par de sofás, en uno de los cuales estaba tumbada la víctima.

Tras examinar la zona y comprobar que no había peligro, abrieron la puerta principal, facilitando el acceso a la Policía y los servicios sanitarios. Se cree que el incendio comenzó en el mismo salón.