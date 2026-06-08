Marineda City incorpora una nueva firma de moda femenina con la apertura de Brownie

Entrada de Marineda City Javier Alborés

Brownie, firma de moda española reconocida por su estilo casual y contemporáneo, continúa avanzando en su estrategia de crecimiento en España con la apertura de una nueva tienda en Marineda City, A Coruña. El nuevo establecimiento abierto desde este mes de junio permite a la marca seguir reforzando su presencia en Galicia y acercarse aún más a su comunidad de clientas en la región.

Ubicada en la planta 1 del centro comercial, esta nueva apertura supone un paso más en la consolidación de la red comercial de Brownie, que cuenta con una amplia presencia nacional e internacional y continúa apostando por ubicaciones estratégicas de gran afluencia comercial, explican desde la marca.

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La nueva tienda cuenta con 125 m² de superficie y ha sido concebida para que las clientas "puedan sumergirse en el universo Brownie más allá de la compra y que se refleje la esencia y valores de la marca".

El proyecto combina materiales nobles como la madera de roble y una estética cálida que evocan el universo femenino de Brownie. El interiorismo convive con una cuidada selección de elementos decorativos escogidos especialmente para este espacio, reforzando así el carácter único de la tienda. Todo ello se ha pensado para crear una atmósfera cercana y armoniosa, donde cada elemento acompaña al cliente de una manera natural y acogedora, comentan.

La tienda apuesta por tonos claros, materiales cálidos e iluminación indirecta para generar una experiencia de compra fluida y relajada.

Actualmente, además de en A Coruña, la marca cuenta con presencia en ciudades como Santiago de Compostela y Vigo.