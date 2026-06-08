Fotografía de archivo del año 2001 de un obrero vigilando la descarga de hormigón en las obras del cruce de la avenida de Arteixo yJuan Flórez Archivo El Ideal Gallego

En A Coruña, hace 25 años, las empresas se veían desbordadas por la cantidad de obras encargadas por el Ayuntamiento. Además, hace 50 años, en 1976, el Gobierno local mostraba su oposición a que Campsa trasladase sus depósitos a Bens. En 1951, hace 75 años se aprobaba el concurso humorístico para crear las fallas festivas del verano, mientras que hace cien años la ciudad lamentaba la muerte en la guerra de un teniente que estaba prisionero.

Portada 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años | Las empresas están desbordadas por las obras municipales pendientes

Las empresas de A Coruña son incapaces de sacar adelante todas las menoras de infraestructuras que ha puesto en marcha el Ayuntamiento con la llegada del buen tiempo. El gobierno municipal destinará 500 millones a las obras pendientes en todos los barrios de la ciudad, cuyo inicio ya está provocando problemas de tráfico.

Por otra parte, los vecinos de una casa de Orillamar están siendo víctimas habituales de un ladrón. En once días, tres pisos del mismo edificio de la calle sufrieron otros tantos robos. El ladrón, un hombre ya detenido y de 32 años, se llevó, entre otras cosas, una máquina fotográfica valorada en 35.000 pesetas y una caja metálica que contenía otras 25.000 pesetas.

Portada 1976 Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | El Ayuntamiento se opone al traslado de “Campsa” a Bens

Oponerse a la instalación de los depósitos en el polígono de La Grela-Bens ha sido uno de los acuerdos adoptados por la Comisión Municipal Permanente. El acuerdo llegaba avalado por el informe de los técnicos municipales que desaconsejaban esa ubicación. Sin duda, por tener en cuenta que esos depósitos de combustible se situaban muy próximos anúcleos ciudadanos y que “taponaban” una de las salidas naturales de La Coruña.

Como se sabe, “Campsa” tiene destinados, desde hace años, unas parcelas en el mencionado polígono. En la actualidad, los depósitos de “Campsa” están situados en la zona portuaria de La Gaiteira, al lado de los populosos barrios de Los Castros y Cuatro Caminos.

Portada 1951 Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | Concurso humorístico y alegórico para las fallas de las fiestas de verano

Ayer tarde celebró reunión plenaria la Comisión Municipal de Fiestas bajo la presidencia del alcalde. Fue aprobada la propuesta de toros para dos corridas y una novillada en el mes de agosto, y otra corrida en septiembre, durante la estancia de S.E. el Jefe del Estado en su residencia veraniega, el Pazo de Meirás. El Concurso Hípico Internacional quedó proyectado, en principio, del 28 de julio al 4 de agosto.

Fueron presenadas para su estudio varias propuestas de espectáculos. La Comisión acordó convocar por el plazo de una semana un concurso de bocetos de falla, con dibujos y alegorías de humor para las caras de la base, otorgándose un premio de quinientas pesetas al proyecto que sea utilziado por su originalidad y gracia.

Portada 1926 Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | Un oficial coruñés muere en el cautiverio de la guerra

Desgraciadamente y por noticias oficiales que confirmaron las tristes de origen particular, se ha recibido en esta ciudad la infausta nueva de la muerte en el cautiverio del heroico y joven teniente del Tercio, hijo de La Coruña, don Manuel Sánchez Suárez. El valiente militar pensaba al terminar sus compromisos con la Patria, a la que honró batiéndose en la guerra en una de las banderas de los leones del Tercio, contraer matrimonio con una distinguida y bella señorita de la ciudad herculina.

La muerte lo sorprendió lejos y en el martirio de la cautividad, víctima de la tristeza y mártir d elas crueldades a que eran sometidos los prisioneros. La familia del infortunado trata de hacer gestiones para lograr que sus restos sean traídos a descansar en la tierra que lo vio nacer.