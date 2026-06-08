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A Coruña

El Último de la Fila ‘pierde’ más de 5.000 espectadores en su paso de Riazor al Monte do Gozo

El aforo previsto inicialmente para el estadio eran 25.900 asistentes. Se habían vendido unas 24.000 entradas cuando se decidió cambiar el recinto del concierto

Víctor Seoane
08/06/2026 19:45
Carteles en A Coruña que anuncian el concierto de El Último de la Fila en Santiago
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V. Seoane
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El Último de la Fila se ha dejado un reguero de seguidores en el traslado de su concierto gallego desde el municipal de Riazor hasta el Monte do Gozo. Para ser justos, esta no fue una decisión del dúo catalán ni de la  promotora, sino del Ayuntamiento coruñés, que tras haber propuesto el estadio como sede del recital cambió de opinión. Cara ha salido. No solo no se despacharon más entradas que las que había vendidas, como estaba previsto antes de la mudanza, sino que se han devuelto miles de ellas.

Fue el 29 de mayo del pasado año cuando se pusieron a la venta las entradas para el concierto en Riazor de la gira de regreso de Manolo García y Quimi Portet. En otras localidades se agotaron con gran rapidez, pero en el caso coruñés la venta fue sostenida. En todo caso, en el tiempo que estuvieron a la venta se despacharon 24.000 pases. Ese era el número que se había vendido cuando se paró la venta para A Coruña.

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Unos días antes, el Gobierno local coruñés había comunicado a la promotora que el recinto no se cedería ni aunque el Deportivo ascendiese a Primera División por la vía directa, como finalmente hizo.

Alternativas

El Gobierno local dirigido por Inés Rey planteó dos ubicaciones alternativas: el estadio universitario de Elviña y el muelle de Batería, pero fueron descartadas. En el primer caso, la promotora prefería un recinto testado en grandes conciertos, y no es el caso de Elviña. En el segundo, la capacidad del muelle (máximo de 16.000 espectadores) obligaba al grupo a dar dos conciertos en escasos días, lo que no era viable.

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Así que el pasado 23 de abril llegó la peor noticia posible para los 24.000 que habían adquirido su pase para Riazor. El concierto se mudaba de escenario: pasaba al Monte do Gozo compostelano, con capacidad para más de 38.000. Han pasado 47 días, y la realidad es que aquellas 24.000 entradas han menguado hasta las 18.700. Es decir, en el traslado de recinto se han ‘perdido’ unas 5.300.

Hasta 27.500

El asunto es peor, desde la óptica del dúo catalán y de la promotora del concierto, si tenemos en cuenta que el aforo inicial fijado para el municipal de Riazor era de 25.900 espectadores. Y no solo se esperaba alcanzar esa cifra: se aguardaba superarla. Antes de que se decidiese el cambio de recinto, la idea era elevar la capacidad definitiva hasta los 27.500 espectadores.

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Pese a todo, y como flaco consuelo, quedará que el de Santiago será el concierto más multitudinario en Galicia de la larga historia de El Último de la Fila, tras los que ofreció en el Coliseum coruñés en 1993 y 1995, que reunieron en ambos casos 10.000 asistentes. Lógico, dado que llevaban 28 años lejos de los escenarios. La espinita es que pudo haber sido uno para 27.500 espectadores en el jardín de Riazor coruñés, y finalmente será para algo más de 18.700 en el cemento y la arena del Monte do Gozo.

En definitiva, este 13 de junio, no habrá en Riazor ni partido del play-off, pues felizmente el Deportivo ascendió como segundo clasificado, ni concierto de El Último de la Fila. El estadio no tendrá actividad pública (más allá de las visitas al museo) hasta el Teresa Herrera, que tradicionalmente se celebra en la primera semana de agosto. 

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