El Consorcio de Turismo de A Coruña recorta 92.700 euros de su presupuesto

Pasajeros en la terminal de Alvedro Quintana

La Junta de Gobierno del Consorcio de Turismo y Congresos de A Coruña celebró este lunes una sesión extraordinaria que se saldó con una reducción de 92.669 euros en el presupuesto de este año para el organismo dependiente del Ayuntamiento que se encarga de subvencionar rutas aéreas. Se trata de una medida obligada por la ley.

En la votación el PP se abstuvo, mientras que el BNG votó en contra. La concejala Avia Veira ya había advertido de que el voto nacionalista sería negativo hasta que el Gobierno de Inés Rey les informara de los recortes necesarios para cuadrar las cuentas municipales, que también acarrean un déficit, solo que de casi doce millones de euros.

El interventor municipal emitió un informe en el que señaló la existencia de un remanente de tesorería negativo por importe de 92.669 euros en este organismo. Al mismo tiempo, existe un resultado negativo ajustado de casi 1,25 millones. Así, el actual recorte viene dado de la necesidad de reducir el gasto del actual presupuesto por una cuantía igual al déficit producido el año pasado.

En la sesión de este lunes también se aprobó la concesión de una subvención nominativa por importe de 60.000 euros a la Fundación A Coruña Convention & Visitors Bureau. Esta fundación solicitó la colaboración del Consorcio de Turismo para una serie de acciones de interés público para la visibilización y puesta en valor del turismo de negocios (MICE).