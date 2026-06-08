El decálogo de las nuevas normas en las playas de A Coruña: qué se puede hacer y qué no

Bandera roja ondeando en el Orzán el pasado año para prohibir el baño por la presencia de carabelas portuguesas

La próxima semana, el 15 de junio, A Coruña dirá oficialmente 'hola' al verano con el inicio de la temporada estival en sus playas. Este año, además, lo hará con novedades, ya que 2026 marcará el estreno de las nuevas normas establecidas en la "Ordenanza reguladora del uso racional y sostenible de las playas del ayuntamiento de A Coruña", aprobada el pasado otoño con el fin de "establecer los criterios que faciliten la compatibilidad entre el disfrute de las playas y calas municipales con su protección natural, la convivencia, y la seguridad de las personas usuarias".

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Estas son las principales normas y prohibiciones que establece la ordenanza

1. Adiós al reggaetón

Excepto en eventos o actividades previamente autorizadas por el órgano competente, se prohibe usar este tipo de dispositivos sonoroes que produzcan ruidos que resulten molestos al resto de las personas usuarias. No se aplica en caso de situaciones de alarma ni tampoco a la megafonía del servicio de salvamento y socorrismo, que se estuvo instalando la semana pasada. Con esta norma se pone fin a los 'conciertos' de reggaetón y música urbana que en los últimos años habían llenado los arenales, para disfrute de unos y disgusto de otros bañistas.

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2. Prohibido el fuego

En la temporada estival no se podrá hacer fuego en los arenales y su entorno, así como el uso de parrillas, bombonas de gas, elementos inflamables, artefactos para cocinar o material pirotécnico. Obviamente, en este caso se sitúa como excepción a la fiesta de San Juan, que contará con su propia normativa establecida mediante bando por el Gobierno local.

3. No a la venta ambulante

Salvo que el Ayuntamiento lo autorice de manera expresa, no se podrá ejercer la venta ambulante en las playas de A Coruña.

4. Accesos libres

El acceso a las playas debe estar libre de obstáculos, así que los bañistas no podrán apostarse en estas rampas o escaleras por muy llenos que estén los arenales.

5. No son un camping

Ya no solo en verano, sino que la ordenanza herculina establece la prohibición de la instalación de tiendas de campaña en las playas durante todo el año, excepto en el caso de las de pequeñas dimensiones que dan servicio durante el día, como las usadas para proteger a bebés y niños pequeños del sol, por ejemplo. Por 'acampar' el Gobierno local coruñés entiende el "hecho de instalarse para pasar la noche".

6. Sin parcelas (excepto en San Juan)

Las parcelas reservadas están también prohibidas, excepto en el caso de la fiesta de San Juan, cuando esta particular tradición se permitirá conforme a lo que establezca el Ayuntamiento. El resto del verano, no se podrá dejar 'parcelada' ninguna parte de las playas.

7. La playa no es un baño público

La ordenanza coruñesa prohibe las "evacuaciones fisiológicas en el mar, la playa o su entorno inmediato". Para esa circunstancia, el Ayuntamiento instalará aseos públicos accesibles durante la temporada de baño del verano. Tampoco se podrán usar las duchas y los lavapiés para circunstancias diferentes de la de limpiarse. Es decir, ni para jugar, ni para lavar animales, ni para limpiar utensilios de comida. Tampoco se permitirá el uso de jabones o detergentes en estos espacios de lavado.

8. Arenales sin humo

Las playas de A Coruña son playas si humo: no se puede consumir en ellas tabaco ni productos con nicotina en determinadas partes. El Ayuntamiento señalizará las playas en las que se prohíba consumir tabaco en los propios arenales.

9. Los perros, fuera o en Bens

Desde el 1 de junio y hasta el 30 de septiembre no podrá haber perros o cualquier animal doméstico en las playas de Coruña, excepto en la de Bens, que pasa a tener la consideración de "playa canina".

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10. La basura... en los cubos de basura

La ordenanza prohibe que se arrojen residuos a la playa o al mar, como papeles, plásticos, colillas, comida, latas, botellas, bolsas o embalajes. Para ello estarán las papeleras instaladas por el Ayuntamiento.