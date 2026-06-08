El Corte Inglés de A Coruña reparte un boleto ganador del sorteo de la ONCE
El vendedor que repartió el boleto agraciado se sitúa en el pasadizo que comunica la superficie con el centro comercial de Cuatro Caminos
‘Mi día’ de la ONCE ha dejado en A Coruña un premio de 3.000 euros en un boleto que ha premiado la fecha favorita de la persona ganadora, en el sorteo de este domingo, 7 de junio.
Fue el vendedor de la ONCE Juan Carlos Ouiña Mahía el que dio 3.000 euros con un boleto premiado en el sorteo del domingo, 7 de junio, que comercializó desde su punto de venta situado en el pasadizo que comunica El Corte Inglés de Ramón y Cajal con el Centro Comercial Cuatro Caminos de A Coruña.
Mi día’ de la ONCE consiste en un juego en el que hay que elegir una fecha de entre las 36.525 comprendidas en un periodo de 100 años. Además, cada combinación llevará asignado automáticamente un Número de la Suerte comprendido entre el 1 y el 11. El importe por combinación es de 1 euro. Mi día de la ONCE celebra sorteos todos los días.