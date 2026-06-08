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A Coruña

El BNG reclama que se entreguen los pisos de Marqués de Pontejos después de seis meses de espera

Su candidata a la alcaldía, Avia Veira, criticó la política municipal en materia de vivienda

Abel Peña
Abel Peña
08/06/2026 19:06
Foto de archivo de Marqués de Pontejos
Cedida
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La portavoz del BNG en María Pita y candidata a la Alcaldía, Avia Veira, defenderá una moción en el pleno del jueves para que las cinco viviendas del número 14 de Emvsa, así como las 40 que gestiona Emvsa pero que están pendientes de arreglo se pongan a disposición de los coruñeses en régimen de alquiler. Veira recordó que las viviendas de Pontejos se recepcionaron en diciembre. 

El Gobierno de Inés Rey había anunciado que estos pisos se entregarían a asociaciones para que las gestionaran estas pero, como señaló Veira, “nin unha cousa nin a outra. A cesión anunciada non se pechou con ningunha entidade”. En el contexto actual de crisis de la vivienda, a concejala del BNG considera inaceptable que “estas cinco vivendas de Pontejos, perdoando a expresión, estean mortas de risa”. 

Por eso, Veira considera que la actual política de vivienda del Ayuntamiento deja mucho que desear: “É o principal problema que teñen s coruñeses e haille que facer fronte. As principais competencias son da Xunta, mais o Concello ten que mobilizar todo o seu parque de vivendas”

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