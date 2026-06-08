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A Coruña

El Ayuntamiento y la Xunta apoyan la creación de un área conjunta de taxis en la comarca de A Coruña

La medida permitirá a los taxistas operar en todo este ámbito territorial con tarifa única, paradas comunes y turnos coordinados

Lara Fernández
Lara Fernández
08/06/2026 15:11
Fila de taxis en el aeropuerto de Alvedro
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La Xunta y los ayuntamientos de A Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo y Oleiros se reunieron este lunes con el fin de acercar posturas para la creación de un área de prestación conjunta del servicio del taxi en A Coruña y su comarca. Tanto el Gobierno gallego como el Ayuntamiento de A Coruña respaldan la medida, que, por ahora, no cuenta con la posición del resto de municipios implicados, que se mantienen a la espera de más documentación. 

La directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela, explicó en el encuentro que el objetivo es mejorar el servicio y que los cinco municipios se sumen a la iniciativa. Tras esta reunión, los ayuntamientos deberán informar de su postura a la Consellería de Presidencia en un plazo de tres meses y, de no hacerlo, se entenderá que informan en sentido favorable. 

La finalidad del área de prestación conjunta es mejorar la eficiencia y la cobertura del servicio de taxi en la comarca, implantando un sistema de licencias compartidas que les permitirá a las personas titulares operar en todo este ámbito territorial con un régimen tarifario único, paradas comunes y turnos coordinados. 

Según sus datos, A Coruña cuenta con 519 licencias, Arteixo con 28, Cambre con 23, Culleredo con 34 y Oleiros con 30, por lo que el área metropolitana tendría 634 licencias para casi 381.000 habitantes. 

El portavoz municipal y concejal de Economía y Planificación Estratégica de A Coruña, José Manuel Lage, celebró que la Xunta "aceptase" la propuesta del Ayuntamiento, que permitirá que los taxis de la ciudad puedan prestar servicio en los municipios limítrofes. "La movilidad hoy más que nunca es metropolitana y no entiende de límites geográficos o municipales. La realidad económica y social se da en términos de movilidad compartida", señaló. A su vez, considera esto "un primer paso", ya que el Gobierno local "sigue defendiendo la creación de un consorcio metropolitano de transportes". 

Los municipios

El Ayuntamiento de Culleredo expresa que "está abierto" a estudiar todas las propuestas, incluyendo al servicio de taxis, "pero siempre bajo el prisma de procurar un avance para la ciudadanía".

El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, manifestó su “total disposición” a trabajar con el resto de ayuntamientos y la Xunta, porque defiende la “vocación de cooperación metropolitana” como vía a seguir. Pero Rioboo calificó de “incuestionable y exigible” que el marco de colaboración “siente sus bases sobre la mejora real del servicio a los vecinos” y siempre con “condiciones aseguradas” para los profesionales.

El Ayuntamiento de Oleiros, por su parte, se mostró "favorable a un taxi metropolitano siempre que sirva para mejorar el servicio". No obstante, recordó que hubo una experiencia similar hace veinte años que fue "un fracaso total", por lo que espera que se articule de otra manera, lo que apoyaría. "Si, en cambio, todo esto es para beneficiar a los taxistas de un municipio concreto o se va a producir un deterioro mayor del servicio del que ya hay, el Ayuntamiento de Oleiros no participará", subrayó en un comunicado. 

A Coruña solicita a la Xunta la creación de un área de prestación conjunta de taxis en el área metropolitana

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