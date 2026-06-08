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A Coruña

"¿Cuánto te piden si matas a alguien de dos puñaladas?": el móvil de los acusados por la muerte de Yoel Quispe revela sus búsquedas

Los tres acusados declararán este jueves en el juicio por el caso del joven apuñalado en la Nochebuena de 2023

Lara Fernández
Lara Fernández
08/06/2026 13:50
Yared Gestal, en el juicio
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La sexta sesión del juicio por la muerte de Yoel Quispe fue breve. La acusación particular que representa a la madre de la víctima renunció a varios de sus testigos inicialmente propuestos, por lo que por la sala solo pasaron varios agentes relacionados con la investigación. La información más relevante para las partes y para el Tribunal del Jurado fue la que aportó el encargado de analizar el volcado de los móviles de los acusados, que reveló búsquedas relacionadas con condenas o noticias sobre la agresión mortal al joven de 22 años en la Nochebuena de 2023.

“¿Cuánto te piden de condena si matas a alguien de dos puñaladas?”, buscó en Google Yared Gestal, uno de los tres jóvenes que se sientan en el banquillo. Este, para la acusación particular, es cooperador del autor confeso de la puñalada, José Luis Franco, y por ello piden para ambos 25 años de prisión por asesinato.

Este acusado también buscó noticias relacionadas con la muerte de Quispe y tenía imágenes guardadas en su teléfono de denuncias por incautación de arma blanca en vía pública.

En el terminal analizado del principal acusado, José Luis Franco, la policía halló fotografías de la calle Sinfónica de Galicia, donde se produjeron los hechos, capturas de la noticia de la muerte de Yoel e imágenes del altar colocado en el lugar por su familia. Además, en un audio enviado a una joven, que testificó el pasado jueves, se podía escuchar cómo este joven “confiesa que le acusan a él pero que no había sido y que iría a comisaría a contar lo que sabía”. En el móvil de Aarón Lobillo, el tercer acusado, no se localizó información relevante para la investigación.

Agentes que pasaron por la sala la semana pasada ratificaron, al igual que hicieron otros testigos, que el autor de la puñalada inculpó inicialmente a otra persona, y que este intercambió con otro joven la chaqueta que llevaba puesta durante la pelea que se saldó con la muerte de Quispe. Otros testigos relataron haber escuchado, en el transcurso de la agresión, frases como “dame la navaja, me da igual que me lleven preso”.

Frente a la postura de la Fiscalía, con petición de 14 años de prisión por homicidio para el único joven que está en la cárcel y de sobreseimiento de la causa para otros dos, la familia de Quispe defendió desde el inicio que los tres jóvenes que se sientan en el banquillo de los acusados deben de ser condenados.

La acusación particular considera autor material del asesinato al que está en prisión y cooperador necesario al que, según esta parte, “llevaba la navaja y se la facilita” al anterior, con implicación también del tercero.

El abogado de la madre pide para los dos primeros penas de 25 años de cárcel por asesinato y para el tercero quince años como cómplice, mientras que el abogado del padre la rebaja al último a tres años como encubridor.

Imagen de una de las sesiones del juicio por el asesinato de Yoel QuispeComienza el juicio por el crimen que acabó con la vida de Yoel Quispe en la Nochebuena de 2023, en Juan Flórez

Los tres acusados en el juicio por la muerte de Yoel Quispe declaran el jueves

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