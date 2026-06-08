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A Coruña

Crece en A Coruña el número de jóvenes en riesgo de exclusión social 

La entidad social detectó un aumento de nuevos usuarios de menos de 29 años o menos en 2025

Abel Peña
Abel Peña
08/06/2026 03:50
Cocina Económica de A Coruña
Cocina Económica de A Coruña
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Una de las instituciones benéficas más importantes de la ciudad, la Cocina Económica, cumple este año su 120 aniversario. Su labor no se limita a alimentar a cientos de personas, sino que realiza un importante trabajo social que le permite analizar cuál es la situación de los individuos en riesgo de exclusión social de la ciudad. Y, según concluye, cada vez son más los jóvenes (18-29 años) que se unen a las filas de este colectivo, creciendo un 4% en tan solo un año.

Aunque la media de edad que ha recibido la Cocina Económica en 2025 fue de 45 años, el informe destaca el incremento de los jóvenes respecto del año anterior, “revelándose este grupo como uno de los perfiles que está aumentando de manera progresiva el marco de la problemática de la exclusión y el sinhogarismo”. Actualmente suponen el 16% del total, mientras que en 2024 solo era el 12%. Sin embargo, el 48% de los nuevos usuarios tienen entre 39 y 49 años, coincidiendo con la media de edad nacional. Y el 46% están solteros.

En el lado positivo, el año pasado acudieron a las instalaciones de la Cocina Económica 548 nuevos demandantes de ayuda, mientras que en 2024 habían sido 582, aunque esto no pueda considerarse una mejora significativa.

Por supuesto, como todos los años, es constante que son los varones los que se hallan mayoritariamente en situación de exclusión social. Sin embargo, el informe de la entidad hace hincapié en que cada vez es mayor el número de mujeres, que a día de hoy suman el 38%, más que nunca, lo que para el autor del informe Pablo Sánchez, trabajador social, significa que “la feminización de la pobreza y la exclusión social se revela como una situación de hecho en la que la mujer se muestra más vulnerable, sobre todo cuando se encuentra en una situación de sin hogar”.

Otro grupo que también aumenta su presencia en la Cocina Económica es el de los extranjeros, también una tendencia que no ha dejado de agudizarse en los últimos. Gran parte de la inmigración se encuentra en una situación precaria, sobre todo la irregular, y eso se refleja en las estadísticas de entidades como la Cocina Económica, que en los últimos años ha visto como gran parte de la presión asistencial proviene de este colectivo con problemas propios, como la regularización, en el caso de las personas que se encuentran ilegalmente en el país.

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