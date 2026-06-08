Audiencia Provincial de A Coruña German Barreiros

La Audiencia provincial ha condenado a un año de cárcel a un vecino de A Coruña de de 58 años por infringir la orden de alejamiento que protegía a su exmujer. Según queda probado, el hombre se había aproximado al edificio donde vivía su exmujer y su hija, y había entrado en el piso. La afectada considera incluso que lo había hecho varias veces, porque se había dado cuenta de que había objetos fuera de su lugar.

La orden de protección se había aprobado en febrero de 2020, por un período de tres años, durante los cuales no podía acercarse a 300 metros ni comunicarse con ella de ninguna manera. Durante el verano, el sospechoso fue visto cerca del portal donde residía su exmujer. En julio se encontró con su hija y su exmujer en el portal.

Se considera probado que en agosto entró en el domicilio sin que ella le hubiera dado permiso. Él asegura que solo fue a recoger el correo o buscar ropa para su hija y que tenía las llaves del portal y de la vivienda. La mujer consiguió grabarlo instalando una cámara oculta en le vestíbulo.