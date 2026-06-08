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A Coruña

Comienzan los trabajos de demolición de San Nicolás

La calle vuelve a estar cerrada a los peatones

Abel Peña
Abel Peña
08/06/2026 18:07
Demolición en la calle San Nicolas
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Después de que el viernes se reabriera la calle San Nicolás de manera temporal, hoy se ha vuelto a cerrar para que pudiera operar la maquinaria para la demolición del número 34, que el 29 de mayo sufrió un derrumbe. El edificio llevaba años en un estado ruinoso, y ese día colapsó la medianera. 

Esto obligó a las autoridades a cerrar durante una semana la estrecha calle mientras la propiedad del edificio contrataba un servicio de demolición. El viernes pasado se reabrió al tráfico peatonal parcialmente, tras cercar con una valla el edificio para mantener la seguridad. ahora, y durante la semana, continuará cerrado mientras continúa la demolición. 

Geente colandose entre las vallas de san nicolas

Reabren San Nicolás a la espera de la demolición de un edificio

Más información
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