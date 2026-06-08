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A Coruña

A Coruña se suma a la fiesta del cine con películas por solo 3,50 euros

Los precios especiales estarán en marcha entre este lunes, 8 de junio, y el jueves, día 11

Ep
08/06/2026 14:17
Entrada a una sesión de cine en los Cantones una tarde de enero de 2026
Entrada a una sesión de cine en los Cantones
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La XXVI edición de la Fiesta del Cine arranca este lunes, 8 de junio, hasta el próximo jueves, 11 de junio, con entradas durante estos cuatro días al precio especial de 3,5 euros en cualquier película de la cartelera.

En el caso de Galicia, son 17 cines los que se han sumado a esta celebración. En la provincia de A Coruña son: Cancelas (Santiago); Cantones y Marineda (A Coruña); Duplex (Ferrol), Odeón (Narón), Bergantiños (Carballo); Barbanza (Ribeira), Xunqueira (Cee). En Pontevedra son: Yelmo, Yelmo Vialia y OCINE Premium Gran Vía (Vigo); Cinexpo (Pontevedra) y Gran Arousa (Vilagarcía). En la provincia de Lugo son: Cristal y Yelmo As Termas (Lugo), Hollywood (Monforte). Y en Ourense solo está Pontevella, en la capital.

El director coruñés con cuatro Goyas que estrena este viernes película en 160 salas de cine

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Un total de 336 cines de España participan en esta ocasión en la iniciativa que busca mostrar el agradecimiento de la Industria a todos los espectadores que disfrutan de las películas en la pantalla grande y fomentar la asistencia a salas de cine como un hábito social y cultural.

La iniciativa, organizada por la Federación de Distribuidores Cinematográficos (Fedicine), la Federación de Cines de España (FECE) y Ministerio de Cultura, suma ya más de 34 millones de espectadores entre todas las ediciones que se han celebrado desde 2009.

Durante esta edición, los espectadores podrán disfrutar de películas como 'Torrente Presidente', 'Super Mario Galaxy: La película', 'Calle Málaga', 'La familia Benetón +2', 'Un poeta', 'El diablo viste de Prada 2', 'Michael', 'Mortal Kombat 2', 'Yo no moriré de amor', 'Couture (alta costura)', 'Hokum', 'Iron Maiden: Burning Ambition', 'Pizza Movies', 'Un hijo' o 'The Mandalorian and Grogu'.

Además, la cartelera la completan cintas como 'La bestia', 'Cowgirl', 'Asesinato en la 3ª planta', 'El pasajero nocturno', 'Love me tender', 'Mallorca Confidencial', 'El drama', '¿Qué te dice esa naturaleza?', 'Corredora', 'A la cara', 'El caso Hübener', 'La silla', 'Shrek 25 Aniversario', 'He-Man y los Masters del Universo', 'Scary Movie', 'Todo lo que nunca fuimos', 'La luz', 'Backrooms', 'Pioneras: solo querían jugar' y 'Cada día nace un listo'.

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