Un campeón de Europa y más de un centenar de voluntarios se mojan en A Coruña por la salud marina

Más de un centenar de personas -la mitad en agua y la mitad en tierra-, entre ellas el campeón de Europa y siete veces campeón de España de paddle surf Guillermo Carracedo, se mojaron en la mañana de este domingo en A Coruña con el objetivo de recoger todo tipo de residuos de los fondos marinos. La actividad, que reunió en la dársena de La Marina desde las 10.00 horas a buceadores y voluntarios en tierra, forma parte de la séptima convocatoria para limpiar las aguas del litoral coruñés de Mar de Mares. Liderado bajo la dirección por Signus Ecovalor, y bajo la dirección técnica de Buceo Galicia, la 'Gran Limpieza de Fondos' representa el verdadero espíritu del festival, la unión de todos los participantes del festival, instituciones públicas y privadas y la sociedad civil, "para demostrar que juntos podemos dejar un planeta mejor".

A Coruña disfruta del producto local y de la gastronomía vinculada al océano de Mar de Mares Más información

Así lo cree la directora del festival, Silvia Oviaño, quien considera que este evento, que cada año suma más gente, está cambiando por completo la relación con los océanos. "Este año decidimos hacerlo en la dársena de La Marina porque es una zona que, al estar tan pegada al centro de la ciudad, puedes encontrar cualquier cosa", incide. Y es que, además de las toneladas de residuos que cada año se suelen recoger procedentes del fondo marino, muchas veces aparecen objetos muy curiosos. "El año pasado encontramos un diario de hace muchos años, estaba mojado y en mal estado, pero se podía leer", comenta Oviaño.

Montante de residuos recogidos, esta mañana, en la dársena de La Marina Dani Patiño

En total, se contabilizó más de una tonelada de residuos procedentes del fondo marino de la dársena de La Marina. Una cifra muy buena, según la organización, ya que "va disminuyendo año tras año y está calando la labor de concienciación". Bajo la atenta atención de los viandantes por la zona, el centenar de voluntarios -procedentes de asociaciones como Amicos y entidades públicas y privadas que patrocinan el festival como Signus, Abanca y Vegalsa- ayudaron a llevar a tierra los miles de objetos -algunos muy curiosos- que se encontraron en el litoral herculino. Entre los múltiples residuos, destacan varias ruedas de vehículos y alguna que otra bicicleta. Alguno, mientras la recogía del agua para llevarla a tierra, ni siquiera podía creer cómo podía estar algo así ahí.

El Festival Mar de Mares, en fotos Más información

Más cultura oceánica

Tras el éxito en la jornada de este sábado, cuando centenares de personas se acercaron a visitar las propuestas creativas, actividades y puestos de artesanía que Mar de Mares tenía preparado, el mercado continúa durante la jornada de este domingo. La programación incluirá el 'showcooking' PescadeRías: Cocina galega en acción, con Lolo Mostero y Paula Martínez, del restaurante A Artesa da Moza Crecha; actividades participativas, talleres y cantos de taberna.

Además, la programación sigue en otros espacios de la ciudad varias propuestas. La Domus acogerá 'As voces do mar: memoria viva', una proyección y conversación alrededor del patrimonio inmaterial de las comunidades pesqueras y del papel fundamental de las mujeres del mar, con Lita Barrosa, mariscadora de Camariñas, y Xosé Iglesias, pescador de A Coruña. Por su parte, el Aquarium Finisterrae será escenario de 'O mar no tinteiro', un encuentro con Cyntia Menéndez y Nerea Pallarés, autoras de 'Punto de Araña' y 'Son como os glaciares os barcos de aceiro', alrededor del marisqueo, la industria de los astilleros, la literatura, el territorio y la memoria marinera.